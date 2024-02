Mostra L'altra metà: l'8 marzo flash mob #100 donne vestite di rosso

A quindici giorni alla chiusura della “Mostra l'altra metà. La donna nell'arte” del 10 marzo prossimo, sono tati superati i seimila visitatori. E per venerdì 8 marzo Festa della Donna alle ore 11 si lancia il flash mob #100 donne vestite di rosso al Parco della Resistenza, con la cantautrice e ambasciatrice Unicef della Regione Liguria Alessia Cotta Ramussino.



Per sabato prossimo, 2 marzo, è previsto l'abbinamento dell'evento espositivo alla visita alle cave dell’alabastro rosa con partenza alle ore 14 da Casa Francotto. Informazioni e prenotazioni: telefono 371.5420603 o info@casafrancotto.it. La partenza è prevista per le ore 14 da Casa Francotto.



Domenica 2 alle ore 17,30 nella sala Incontri Porta Santa Maria si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna Le Muse Sapienti: una conversazione dal titolo “La cultura e il mecenatismo femminile” tra la direttrice di Confindustria Giuliana Cirio, l'imprenditrice dell'azienda Sedamyl Luisa Frandino e la giornalista Vanna Pescatori.



“Mentre ci avviciniamo alla chiusura della mostra - dice il sindaco Marco Gallo -, sabato scorso abbiamo anche avuto il piacere di avere ospite l’artista romagnola Mirta Carroli che ha una sua opera in esposizione. Questa mostra rimarrà nella storia culturale della città”.



Per venerdì 8 marzo Festa della Donna sono previsti due eventi speciali. Dalle ore 9,30 alle 13,30 a Casa Francotto un annullo filatelico con la presenza di Poste Italiane e un folder dedicato con due cartoline di opere in mostra. Il folder completo di cartoline, francobolli e annullo sarà messo in vendita a 9 euro, 5 euro per i possessori della tessera di abbonamento musei.



La mostra a Casa Francotto è visitabile gratuitamente per tutti i possessori della tessera Abbonamento Musei. I biglietti per la Mostra sono acquistabili presso Casa Francotto di Piazza Regina Margherita 5. Intero 12 euro, ridotto (insegnanti, CRAL convenzionati, studenti universitari, under 16) 8 euro. I ragazzi under 14 potranno accedere gratuitamente.



Eventi collaterali

Domenica 3 marzo

La cultura e il mecenatismo femminile’’ - Giuliana Cirio

ore 17,30 Conversazione tra la direttrice di Confindustria e Vanna Pescatori de La Stampa



Venerdì 8 marzo

Dalle 9,30 alle 13 Annullo filatelico

Evento 100 donne vestite di rosso con Alessia Cotta Ramusino



Domenica 10 marzo

Ore 14,30 spettacolo di arte circense Ri -tratti

L’arte incontra i colori del circo attraverso il movimento, la forza e l’elasticità

Ore 18,30 Chiusura della mostra.



Prenotazioni e informazioni

Casa Francotto

piazza Regina Margherita

Telefono 371.5420603



In mostra 120 opere di 70 artiste: della scuola di Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Orsola Maddalena Caccia, Evangelina Alciati, Lalla Romano, Alexandra Exter, Benedetta Cappa Marinetti, Daphne Maughan Casorati, Rosa Ravera Aira, Leonor Fini, Carol Rama, Raphael Mafai, Dina Bellotti, Giosetta Fioroni, Marina Lai, Carla Accardi, Dadamaino, Marina Apollonio, Nanda Vigo, Sophie Calle, Marina Abramovic, Gina Pane…



Visite guidate su prenotazione

Lo staff di Casa Francotto è disponibile poi ad organizzare visite guidate su prenotazione per rendere ancora più piacevole ed interessante la visita.



Biglietti

Per tutti i possessori della tessera Abbonamento Musei l’ingresso è gratuito.

I biglietti sono acquistabili alla biglietteria di Casa Francotto, in piazza Regina Margherita.

intero 12 euro

ridotto 8 euro (insegnanti, Cral convenzionati, studenti universitari, under 16)

gratis inferiori a 14 anni