Le criptovalute di tendenza oggi su CoinMarketCap

Nel mondo in continua evoluzione delle criptovalute, è essenziale restare aggiornati sulle ultime novità e sui trend del momento. CoinMarketCap è una delle piattaforme più autorevoli per monitorare il mercato delle criptovalute, e oggi ci focalizzeremo su cinque progetti in particolare che stanno catturando l’attenzione degli investitori: COTI, DEVAI, JasmyCoin, PaLM AI e Starknet.

Esploreremo le caratteristiche distintive di ciascuna di queste criptovalute e analizzeremo il motivo per cui sono in tendenza. Inoltre, daremo uno sguardo alla prevendita di Scotty the AI, una meme coin lanciata di recente che sta rapidamente guadagnando popolarità nel panorama delle criptovalute. Preparati a scoprire le ultime tendenze e le opportunità di investimento più promettenti di questo settore.

COTI

COTI è una piattaforma fintech all'avanguardia che offre soluzioni di pagamento personalizzabili e la digitalizzazione delle valute. Ottimizzata per pagamenti decentralizzati, COTI si rivolge a commercianti, governi e emittenti di stablecoin.

Il suo ecosistema introduce un protocollo basato su DAG, un algoritmo di consenso proof-of-trust e una soluzione di pagamento universale. COTI Pay, la sua prima applicazione, offre finanza completa su blockchain.

La piattaforma si distingue per l'affidabilità, la scalabilità e la velocità, affrontando le sfide dei sistemi finanziari tradizionali come le commissioni e l'inclusione globale. COTI è all'avanguardia nell'offrire stabilità di prezzo e pieno controllo finanziario agli utenti attraverso l'emissione di stablecoin. Nel momento in cui scriviamo, il suo prezzo è di 0,2188 dollari.

DEVAI

DEVAI è un progetto innovativo che presenta una soluzione all'ormai comune problema della generazione di contratti Solidity. Utilizzando l'intelligenza artificiale, DEVAI automatizza la creazione di contratti Solidity, offrendo una soluzione rapida, affidabile e conveniente per le aziende interessate allo sviluppo di applicazioni basate su blockchain.

Questo bot AI scrive automaticamente codice Solidity, semplificando il processo e riducendo il rischio di errori. L'obiettivo principale è democratizzare l'accesso alla tecnologia blockchain, consentendo alle aziende di sfruttarne i benefici e creare applicazioni innovative.

DEVAI mira a trasformare radicalmente il modo in cui vengono sviluppati i contratti intelligenti, rendendoli accessibili a un pubblico più ampio. Nel momento in cui scriviamo, il suo prezzo è di 2,71 dollari.

JasmyCoin

JasmyCoin è un progetto crypto della società giapponese Internet of Things (IoT), Jasmy Corporation. Focalizzato sull'Internet of Things (IoT), JasmyCoin facilita lo scambio di dati tra fornitori di servizi e utenti finali.

Utilizzando la tecnologia blockchain e IoT, l'obiettivo principale è proteggere e ripristinare la sovranità dei dati personali, consentendo agli utenti di controllare completamente le proprie informazioni.

Con un'infrastruttura progettata per integrare contratti intelligenti on-chain e utilità del mondo reale, JasmyCoin mira a creare un ambiente sicuro in cui gli utenti possono scambiare dati in modo affidabile tra dispositivi IoT e protocolli decentralizzati. Nel momento in cui scriviamo, il suo prezzo è di 0,01487 dollari.

PaLM AI

PaLM AI è una piattaforma avanzata che integra l'intelligenza artificiale per offrire un chatbot multi-piattaforma. Con PaLM AI, gli utenti possono impegnarsi in conversazioni, codificare, generare immagini o eseguire visione utilizzando una vasta gamma di input, dai messaggi vocali alle immagini.

Utilizzando le API all'avanguardia di Google per l'intelligenza artificiale, l'obiettivo è creare un chatbot completo che abbracci la visione di un'intelligenza artificiale accessibile per tutti.

PaLM AI si concentra sulla creazione di integrazioni AI on-chain e utilità del mondo reale che generano entrate per gli investitori, offrendo un'esperienza utente avanzata e innovativa. Nel momento in cui scriviamo, il suo prezzo è di 0,6558 dollari.

Starknet

Starknet è una soluzione di scalabilità Ethereum nota come ZK rollup, che opera come rete L2 sopra Ethereum. Questa piattaforma consente a qualsiasi dApp di raggiungere una scala illimitata per le proprie elaborazioni, senza compromettere la sicurezza e la componibilità di Ethereum.

Utilizzando il sistema di prova crittografica STARK, Starknet è progettato per gestire milioni, persino miliardi di utenti, garantendo transazioni veloci e sicure. I contratti Starknet sono scritti in Cairo, consentendo la distribuzione e l'escalation di qualsiasi caso d'uso.

Con il suo approccio innovativo e la sua affidabilità, Starknet si posiziona all'avanguardia delle soluzioni di scalabilità per la blockchain Ethereum. Nel momento in cui scriviamo, il suo prezzo è di 1,92 dollari.

Scotty the AI: la prevendita corre veloce

Scotty the AI è una meme coin emergente che sta rapidamente guadagnando popolarità nel mondo delle criptovalute. La sua prevendita è già un successo, avendo raccolto già più di 700 mila dollari in pochi giorni.

Scotty differisce dalle tradizionali meme coin, offrendo una soluzione di sicurezza avanzata basata sull'intelligenza artificiale. La sua prevendita è entrata nella sesta fase, con un interesse crescente da parte degli investitori.

Il token $SCOTTY, offerto al momento al prezzo di 0,00605 dollari, è progettato per alimentare un ecosistema che integra l'IA e l'analisi blockchain, promettendo utilità reale e scalabilità. Con un forte sostegno e una roadmap ambiziosa, Scotty the AI si prospetta come un progetto da tenere d'occhio.

