A San Michele Mondovì riprende la rassegna Coltiviamo

Il 7 marzo prossimo ricomincerà la rassegna "COLTIviamo".

La seconda edizione della rassegna si apre con Marco Gramaglia, dal Vivaio "Fratelli Gramaglia" di Collegno (TO). I fratelli Gramaglia, Marco e Paolo, rappresentano la 4ª generazione di questo vivaio storico, fondato nel 1896. Nel 1990, i due "conservatori d'erbe" iniziarono a collezionare erbe aromatiche, tintorie, tessili e velenose.

Nel corso degli anni hanno collezionato anche numerosi riconoscimenti: sono gli unici italiani ad aver ricevuto 7 premi di categoria, tra cui la Medaglia d'oro dell'Académie d'Agriculture de France.

Marco Gramaglia accompagnerà i partecipanti in un viaggio multisensoriale tra le erbe aromatiche e medicinali.

Appuntamento per giovedì 7 marzo alle ore 21:00 a San Michele Mondovì presso il Teatro "Piter Pecchenino" (Via dei Caduti, 2), per inaugurare la seconda edizione di "COLTIviamo".