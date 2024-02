In scena "...e un ch'a fa quatr!", commedia brillante dei TreMagi

La compagnia teatrale amatoriale de J Sagrinà 'd Sanciafré metterà in scena uno spettacolo Teatrale "...e un ch'a fa quatr!" commedia brillante di TreMagi.





La trama

Avrebbe dovuto essere una tranquilla festa di compleanno per la figlia della padrona di casa, ma nuove conoscenze portano con sé avvenimenti inaspettati. Bussa alla porta un bizzarro avvocato accompagnato da Pero Pelaverga Barot, in risposta ad un annuncio di Madama Olimpia che garantisce in dono, al successore della famiglia che l'aiutò durante la sua infanzia, la somma di 50.000 euro, ma ad un'unica condizione: essere l'unico erede! Saranno tanti i colpi di scena, gli equivoci e le vicende che coinvolgeranno tutti i personaggi al centro della commedia brillante di TreMagi dal titolo "...e un ch'a fa quatr!", portata sul palco dalla compagnia teatrale amatoriale de J Sagrinà 'd Sanciafré





Il calendario degli spettacoli

Sabato 2 Marzo ore 21.00 Presso Teatro Civico di BUSCA ad entrata libera fino ad esaurimento posti

Domenica 3 Marzo ore 15.30 Presso Teatro Civico di BUSCA, Entrata Libera ad esaurimento posti Sabato 9 Marzo ore 21.00 Presso Salone Parrocchiale di MANTA, Entrata Libera ad esaurimento posti Spettacolo di beneficenza a cura dell’Associazione L’Airone di Manta

Domenica 10 Marzo ore 15.30 Presso Salone Parrocchiale di FOSSANO, Entrata Libera ad esaurimento posti

Sabato 16 Marzo ore 21.00 Presso Teatro Parrocchiale di SAN DEFENDENTE (CERVASCA), Entrata Libera ad esaurimento posti

Sabato 23 Marzo ore 21.00 Presso Teatro Don Bosco di CUNEO In occasione della Rassegna Teatrale “Spettacolare! Collezione Inverno - Primavera” Info e Biglietti presso biglietteria del Teatro in orario di spettacoli oppure tramite prenotazione scrivendo all’indirizzo prenotazionidonbosco.cuneo@gmail.com

Sabato 6 Aprile ore 21.00 Presso Teatro Parrocchiale di BERNEZZO Entrata Libera ad esaurimento posti

Sabato 13 Aprile ore 21.00 Presso Teatro Don Bosco Saluzzo di SALUZZO Entrata Libera ad esaurimento posti