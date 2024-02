Crescono le richieste di iscrizione alla scuola dell'infanzia di Monastero, si apre la possibilità di una seconda sezione

"Considerato che il plesso scolastico è sito in un edificio di recente realizzazione, dotato dei più avanzati confort per docenti e discenti, - spiegano dalla Giunta Monasterese - progettato ed edificato in maniera tale da poter ospitare, oltre al resto, due distinte sezioni della scuola dell’infanzia, viste le numerose richieste da parte delle famiglie, riteniamo vi siano le condizioni per istituire una seconda sezione".

Al momento la scuola dell’infanzia, parte dell'istituto comprensivo di Villanova Mondovì, può ospitare fino a un massimo di 25 bambini. Sarà ora compito del dirigente scolastico valutare l'effettiva possibilità di promuovere l’istituzione di una seconda sezione della scuola dell’infanzia.