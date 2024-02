La Camera di Commercio di Cuneo percepita come realtà "trasparente e corretta": lo dice l'Ipsos

Stamattina, presso il Salone d’Onore della Camera di Commercio di Cuneo, si è svolta la Giornata della Trasparenza 2024, un momento di condivisione e presentazione dei progetti e degli obiettivi futuri ma anche un’occasione per offrire un resoconto e un’illustrazione delle attività realizzate e degli obiettivi raggiunti dall’ente camerale.

Nel corso della mattinata sono stati presentati anche i risultati dell’indagine sulla reputazione della Camera di Commercio realizzata su un campione qualificato di imprese, effettuata nei mesi scorsi dalla società Ipsos mentre la chiusura è stata affidata a una riflessione sul tema della comunicazione come strumento di trasparenza, in collaborazione con l’Associazione Pa Social.

Dopo il saluto del presidente Mauro Gola, il professor Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos (istituto di ricerca presente in 90 Paesi), ha presentato i risultati dell’indagine sulla reputazione della Camera di Commercio di Cuneo, posti a confronto con quella realizzata in ambito nazionale e nella macro area del Nord Ovest. Nei mesi di ottobre - novembre 2023 sono state realizzate complessivamente 200 interviste telefoniche ad aziende della provincia di Cuneo, suddivise per settore e per dimensione. L’ente ha ritenuto importante estendere l’ascolto anche ai principali stakeholder: le associazioni di categoria del territorio.

Dal sondaggio emerge che la Camera di Commercio è percepita come "una realtà trasparente e corretta, con personale professionale, con cui è facile relazionarsi, vicina alle imprese del territorio e in grado di fornire informazioni utili per l’attività aziendale".

In un contesto che vede le Camere di Commercio del Nord Ovest avere un profilo maggiormente apprezzato rispetto al dato nazionale, la Camera di commercio di Cuneo è riuscita ad accentuare ulteriormente alcune caratteristiche quali "la vicinanza, il supporto all’imprenditorialità e ai finanziamenti, l’attenzione alla transizione green".

In un quadro sostanzialmente molto positivo sono emerse anche alcune aree di criticità. Tra queste, "la difficoltà a tradurre la conoscenza e consapevolezza dei servizi e dell’agire camerale in un rapporto diretto, sul quale possa innestarsi la fiducia". Ed è su questi spunti di riflessione che la Camera di commercio cercherà di operare per andare incontro alle esigenze del tessuto imprenditoriale.

Partendo dall’analisi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e dal cambiamento organizzativo che lo stesso ha determinato nelle amministrazioni pubbliche, il Segretario Generale Patrizia Mellano ha presentato obiettivi, risultati, servizi e performance dell’Ente camerale fornendo un quadro sintetico e puntuale della complessa attività della Camera di commercio di Cuneo.

La mattinata è stata chiusa dall’intervento di Annalisa D’Errico, responsabile comunicazione Unioncamere Piemonte e coordinatrice PA Social Piemonte e Valle d’Aosta, che si occupa da anni di divulgazione e ricerca sui temi legati alla cultura digitale e alla digital education che ha approfondito il tema dei nuovi strumenti di comunicazione nella pubblica amministrazione e del loro corretto uso.

"Nel corso di questi anni abbiamo dato un valore sempre più importante alla trasparenza per consentire ai nostri stakeholder di valutare obiettivi, scelte, azioni, impatti e risultati- afferma il Presidente Mauro Gola - Lo scorso anno, per la prima volta, abbiamo presentato il Bilancio Sociale e oggi abbiamo condiviso le attività realizzate, i progetti, gli obiettivi futuri e i risultati di un'indagine condotta dalla società IPSOS sulla reputazione della Camera di commercio. Dobbiamo andare al di là degli obblighi di legge in materia di pubblicità degli atti e operare con l'intento di rendere la pubblica amministrazione sempre più trasparente".