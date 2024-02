Vicoforte, ridefinito l'orario degli uffici comunali

La Giunta, nella riunione del 14 giugno, ha deliberato il nuovo orario degli uffici e dei servizi comunali.

Dopo averlo valutato con i responsabili dei servizi ed i dipendenti ed aver esperito le procedure previste dalle normative vigenti, è stato approvato il nuovo orario di lavoro e di apertura degli uffici al pubblico. Essi non si discostano molto da quelli attuali ed in particolare è ancora previsto l’accesso ai cittadini al sabato mattina, assicurandone quindi la possibilità per sei giorni su sette.

Le Aree organizzative in cui sono suddivisi i servizi comunali hanno orari articolati su misura alle loro esigenze operative ed assicurano flessibilità in entrata dei dipendenti con, ovviamente, obbligo di recupero, tenendo conto dei part-time e di alcune specifiche necessità operative, quali ad esempio quelle connesse con i servizi scolastici.

"La definizione del nuovo orario, - spiega il sindaco Gian Pietro Gasco - che ha comportato un impegnativo lavoro di valutazione e di concertazione da parte dell’assessore Viola, tiene conto dell’esigenza di rispettare le regole contrattuali e di quelle delle singole aree operative e della necessità di assicurare un adeguato servizio al cittadino. Dovranno ancora essere apportati miglioramenti per consentire la gestione degli appuntamenti e le interlocuzioni a distanza, senza necessità di presenza fisica: ci stiamo lavorando e la revisione dei processi di comunicazione, con l’utilizzo di strumenti informatici e social, consentirà anche questo. L’obiettivo è raggiungere entro l’anno un modello efficace ed efficiente, anche sotto il profilo logistico, di comunicazione, di rilascio di documenti e di approccio con i cittadini per tutte le loro esigenze".

L’accesso agli uffici sarà quindi possibile: il lunedì ed il sabato dalle 8,15 alle 12 e gli altri quattro giorni (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì) dalle 8,15 alle 13. Nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì è anche assicurata la presenza di dipendenti, ma non per l’accesso del pubblico. Per pratiche complesse e per altre esigenze di orari, anche pomeridiani, è possibile e consigliato chiedere appuntamenti.