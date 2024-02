La poeta pugliese Mara Venuto Mara Venuto al Vitriol di Fossano per "Granda in Rivolta"

Torna al Vitriol l’appuntamento con la poesia contemporanea.

Dopo il successo del primo Poetry slam targato Granda in Rivolta, che ha visto la vittoria della giovanissima Claudia Grossardi, sedicenne studentessa del liceo Ancina di Fossano e la partecipazione di autori provenienti da Cuneese e Torinese, lunedì 4 marzo alle 21,15 il Vitriol di via Ancina a Fossano ospiterà la poeta pugliese Mara Venuto.

Nata a Taranto, Mara Venuto vive a Ostuni. Poeta, drammaturga e ghostwriter freelance, ha curato e redatto romanzi di grande successo per case editrici nazionali, tra cui Mondadori e Piemme. Tra le sue pubblicazioni premiate, i monologhi teatrali Leggimi nei pensieri (2008), The Monster (2015, testo finalista al Mario Fratti Award 2014); le raccolte poetiche Gli impermeabili (2016), Questa polvere la sparge il vento (2019), La lingua della città (2021), Vora (2023). È inclusa in una trilogia di volumi critici dedicati alla poesia italiana femminile contemporanea (Macabor Editore). Sue poesie sono state tradotte e pubblicate insette lingue ed è stata ospite di svariati festival internazionali di Poesia.

Sue interviste sono apparse su Il Giornale; Il Giorno; recensioni sulle sue opere e poesie sono state pubblicate su numerosi lit-blog e su: Soglie, rubrica di poesia a cura di Franco Manzoni sul Corriere della Sera; La Repubblica, a cura di Vittorino Curci e di Maurizio Cucchi; la newsletter di poesia di Luca Mastrantonio, caporedattore di 7 –Sette, settimanale del Corriere della Sera e La Gazzetta del Mezzogiorno.

Il suo monolgo N.N., incentrato sulla vicenda di Jessica Faoro uccisa dal un tranviere milanese nel 2018 è stato selezionato per la Rassegna Laccio Rosso –Stop al Femminicidio,con prima messa in scena il 2 dicembre 2018 al Teatro Antigone di Roma. È stato inoltre rappresentato, tra gli altri, lo scorso novembre a Milano per la giornata contro la violenza sulle donne.

Nel 2021 il suo testo teatrale Free as a bird è entrato a far parte della biblioteca online dedicata alla drammaturgia a tema LGBTQ+ del Premio Carlo Annoni. Nel 2023 è tra i dieci drammaturghi selezionati in tutta Italia per la residenza drammaturgica La macina delle idee, a Rive d’Arcano (UD), organizzata dalla Compagnia Servi di Scena fondata da Alessandro Di Pauli. Il suo dramma Faith, sulla tratta persfruttamento sessuale, tradotto dai Professori Emeriti della Saint Thomas University della Florida, Elisabeth Ferrero e James W. Conley, sarà prossimamente messo in scena negli Stati Uniti e pubblicato in doppia lingua.

Il 2024 è iniziato all’insegna dei premi per Mara Venuto che sabato 2 marzo, a Milano, sarà tra gli insigniti del premio Sipario, uno dei premi di drammaturgia più importanti in Italia.

A dialogare con l’autrice ci saranno Alfredo Rienzi e Luca Pizzolitto. Rienzi ha pubblicato, in versi: Contemplando segni, Premio Montale, 1992, in 7 poeti del Premio Montale, Scheiwiller 1993, con pref. di M. L. Spaziani; Oltrelinee, Ed. dell’Orso 1994; Simmetrie, Joker 2000; Custodi ed invasori”, Mimesis-Hebenon 2005 (in riedizione con Arcipelago itaca, 2024); La parola postuma. Antologia e inediti”; puntoacapo 2011; Notizie dal 72° parallelo, Joker 2015; Partenze e promesse. Presagi, puntoacapo, 2019; Sull’improvviso, Arcipelago itaca 2021. Sono in corso di pubblicazione l’antologia Di sexta y de séptima grandeza(Poemas escogido1994-2021). Fonda e cura il lit-blog Di sesta e di settima grandezza (alfredorienzi.wordpress.com), dove è disponibile una biobibliografia più ampia. Pizzolitto, torinese è un educatore professionale che da più di vent’anni si occupa di poesia. Tra i suoi libri, figurano: Dove non sono mai stato (Campanotto), Il tempo fertile della solitudine (Campanotto), Tornando a casa (Puntoacapo). Con la casa editrice peQuod ha pubblicato, nella collana Rive: La ragione della polvere (2020), Crocevia dei cammini (2022), Getsemani (2023, prefazione di Roberto Deidier). Nel 2023, è stato inserito all'interno dell'antologia Nord i poeti, vol. II, edita da Macabor.