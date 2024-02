Agricoltura, Bergesio (Lega): ok nostro ddl su imprenditoria giovanile

“Approviamo oggi il ddl della Lega per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Con la proposta di legge del collega Mirco Carloni, presidente della commissione Agricoltura a Montecitorio, andiamo a colmare un gap che vede il nostro Paese indietro rispetto al resto dell’Europa in materia di inserimento dei giovani nel settore. Prevediamo misure come l’istituzione di un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, con uno stanziamento di 15 milioni dal 2024, agevolazioni fiscali e in materia di compravendita di fondi rustici, l’ampliamento delle superfici coltivate e il trasferimento tecnologico al fine di favorire una maggiore imprenditorialità. Solo una settimana fa abbiamo approvato il disegno di legge per l’istituzione della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del paesaggio. Il provvedimento di oggi si inserisce in un programma concreto della Lega per l’agricoltura, per lo sviluppo del settore, la tutela del Made in Italy e della biodiversità, il riconoscimento dell’importanza degli agricoltori nella nostra società”.

Così in una nota il senatore Giorgio Maria Bergesio, relatore del ddl della Lega per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile è vicepresidente della commissione Agricoltura.