Infinitum chiuso a Mondovì Piazza, il Comune propone partenariato pubblico-privato per la gestione

Si cerca una soluzione efficace e rapida per consentire la riapertura del percorso immersivo Infinitum, inaugurato nel 2019, all'interno della Chiesa della Missione di Mondovì Piazza.

Al momento, scaduta la gestione affidata a Itur, non vi è più stata possibilità di accedere al percorso, con la sola apertura straordinaria della chiesa, grazie all'impiego di volotnari.

L'argomento è approdato ieri sera, martedì 27 febbraio, sui banchi del consiglio comunale attraverso un'interrogazione dei consiglieri Cesare Morandini, Laura Gasco e Davide Oreglia: "Il percorso sarebbe stato il naturale completamento tematico dell’offerta culturale della mostra “I Grandi Maestri del Barocco e Caravaggio" promossa da Piemonte Musei, aperta nello spazio espositivo comunale dell’ex-chiesa di Santo Stefano. Andrea Pozzo è infatti considerato maestro assoluto della pittura barocca in ambito gesuitico; gli affreschi della chiesa della Missione avrebbero avuto una positiva ricaduta di visibilità. La non fruibilità di “Infinitum” nel periodo di apertura della mostra costituisce quindi un’evidente occasione mancata, nonostante gli sforzi del Dipartimento Cultura del Comune che sta provvedendo in via straordinaria a rendere visibili gli affreschi grazie a personale del Comune e volontari."

Per la gestione e l'apertura l'amministrazione, negli scorsi mesi, aveva proposto un affidamento tramite partenariato pubblico-privato per la gestione di Infinitum, tunnel della Quinta Armata e ex teatro sociale, ma non erano pervenute richieste.