A Bra si apre “Marzo Donna”

Si alza il sipario sull’edizione 2024 di “Marzo Donna”, programma di eventi organizzato dal Comune di Bra e dalla Consulta Pari Opportunità per far riflette su tematiche – purtroppo sempre attuali – connesse alla disparità di genere. Il cartellone si apre martedì 5 marzo alle 18 con la presentazione del libro “Ci scalderemo al fuoco delle vostre code di paglia” di Lorenzo Gasparrini a Palazzo Mathis.

Giovedì 7 marzo è in programma alle 18 presso l’Agenzia di Pollenzo la cerimonia di consegna a due giovani ragazze di Alba e Bra, Alessia Ioana Dumbrava e Beatrice Sanino, della borsa di studio “Start for STEM” in memoria dell’imprenditore albese Renato Gavuzzi. attribuite dallo Zonta Club Alba Langhe e Roero insieme alle consulte per le pari opportunità di Alba e di Bra.

Doppio appuntamento per venerdì 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne: nell’occasione, infatti, verranno inaugurate due mostre. A Palazzo Mathis, alle 17 il taglio del nastro dell’esposizione collettiva “Le stanze dell’Arte”, che fino al 30 marzo ospiterà le opere di ventiquattro artiste del territorio, spaziando dalla pittura dalla fotografia, dall’incisione alla decorazione e alla creazione di gioielli. Contestualmente, fino alla fine di marzo in numerose attività commerciali cittadine i clienti potranno ammirare le opere di diciotto artiste protagoniste della mostra diffusa “Da vetrina in vetrina: l’arte al femminile”.

La prima settimana di “Marzo donna 2024” si chiude sabato 9 marzo con la presentazione, alle 17,30 presso la biblioteca civica “Giovanni Arpino”, del libro “L’arcolaio delle fiabe” di Paolo Battistel.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero senza prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’associazione Brarte chiamando il 338-4204045 o scrivendo brarte.associazioneculturale@gmail.com. (rb)