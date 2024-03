A Saluzzo un nuovo incontro sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

Dopo i primi due appuntamenti tenutisi a Cherasco e Mondovì, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, e a seguito dell’approvazione delle Regole Operative del Gse (Gestore dei Servizi Energetici) inerenti alle comunità energetiche rinnovabili da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Confindustria Cuneo, tramite il proprio Energy Community Lab, organizza l’incontro “Comunità Energetiche Rinnovabili: conoscere le opportunità per valorizzarle al meglio”.



Il convegno, rivolto ad aziende, enti locali e pubbliche amministrazioni, si terrà a Saluzzo martedì 5 marzo alle 15 presso il Monastero della Stella (Piazza Trinità 4) ed è finalizzato ad approfondire il tema dell’energia condivisa in ottica di cogliere al meglio le diverse opportunità che si presenteranno a riguardo: oggi e nel prossimo futuro le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresenteranno infatti un potente strumento per ottenere localmente benefici ambientali, sociali ed economici.



Una tematica attuale e di comune interesse, ancor più tenendo in considerazione il delicato contesto in cui risulta fondamentale il contributo di tutti per una gestione virtuosa dell’energia. Aprirà il convegno Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo, cui seguiranno i saluti di Mauro Calderoni, sindaco del Comune di Saluzzo.



A trattare il tema incentrato sulle comunità di energia rinnovabile declinato in ottica di opportunità per le imprese e sviluppo del territorio ci sarà Sergio Olivero, Responsabile Business&Finance Innovation Energy Center del Politecnico di Torino.



A seguire, interverranno nella tavola rotonda: Luca Barbero, coordinatore GoCer (Gruppo Operativo Comunità Energetiche Rinnovabili), l’avvocato Francesco Dal Piaz (Studio Legale Dal Piaz), Sergio Amorini, Business Development Director di eVISO e Paolo Maggia, presidente di Ener.bit.



Al termine dei lavori è prevista una sessione libera di domande.



A coordinare l’incontro ci sarà Andrea Corniolo, responsabile Servizio Energia di Confindustria Cuneo.



L’ingresso è gratuito. È possibile dare la propria adesione www.confindustriacuneo.it/calendario