Alba, il caos passaporti finisce in Consiglio comunale: "Open day e un aiuto dalle Poste"

Il caos passaporti, che sta colpendo tutta Italia, è stato il tema centrale di un’interrogazione che la consigliera Pd Elena Di Liddo ha presentato nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale, chiedendo all’Amministrazione comunale di Alba se fossero previsti prossimamente degli "open day" o se, con la Questura, si fosse discusso della possibilità di aumentare la disponibilità degli sporteli cuneesi per facilitare "le esigenze anche dei nuclei più numerosi”.

"Nell’ufficio distaccato di Alba, dal luglio 2023, data dell’ultima interrogazione sul tema, a pochi giorni fa, sono stati rilasciati 2.302 passaporti – ha spiegato l’assessore Lorenzo Barbero -. Dalla Questura mi hanno fatto sapere, inoltre, che i minori possono avviare le pratiche per avere il passaporto utilizzando lo stesso slot dei genitori. Per le disponibilità degli appuntamenti, invece, ogni settimana viene aggiornato il calendario in base alle possibilità e alle rinunce.

Gli accessi, il martedì e il giovedì, nello sportello di Alba sono però, ancora molto alti, ma nelle prossime settimane e nei prossimi mesi potrebbero esserci degli open day negli uffici di Alba, Bra, Ceva e Cuneo, sperando che un aiuto arrivi anche dal nuovo progetto Polis, che prevede l’emissione dei passaporti negli uffici postali, come sta avvenendo ad esempio a Neive”.