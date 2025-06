“We’re Ready!”: a Macra la prima riunione della Consulta Giovanile della Valle Maira

“We’re Ready!”. È stato un giorno importante lo scorso 28 maggio a Macra: qui si è tenuta infatti la prima riunione operativa della Consulta Giovanile della Valle Maira.



L’organismo, costituito il 9 maggio durante la seduta del Consiglio Comunale, ha l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica e allo sviluppo del territorio. Alla guida un direttivo giovane e motivato, con presidente Lorenzo Scuteri (consigliere comunale a Macra), vicepreside Nicole Pellandino (consigliere comunale a Macra) e segreteria Melania Parola (attiva nell’associazionismo sin dalla maggiore età).



UN PONTE TRA GIOVANI E ISTITUZIONI LOCALI



Nel corso della riunione, il direttivo ha espresso entusiasmo e determinazione nel voler costruire un ponte tra i giovani e le istituzioni locali, promuovendo iniziative legate alla sostenibilità, alla cultura, al turismo giovanile e all’inclusione sociale. Un particolare ringraziamento è stato rivolto al sindaco di Macra, Michele Fortunato, per il sostegno convinto al progetto, e al vicepresidente della Regione Piemonte, Franco Graglia, per l’attenzione dimostrata verso le istanze giovanili della Valle Maira.



“La Consulta Giovanile nasce come spazio di confronto, proposta e progettazione per le nuove generazioni della Valle, desiderose di contribuire in modo concreto al futuro delle proprie comunità - spiega il presidente Lorenzo Scuteri - L’incontro inaugurale ha rappresentato un momento significativo per tracciare le prime linee programmatiche e definire le priorità di intervento. La Consulta si propone come interlocutore attivo con gli enti locali e le realtà associative: già nei prossimi mesi saranno avviate attività di ascolto del territorio e coinvolgimento delle nuove generazioni attraverso incontri pubblici e tavoli tematici. La nascita di questo organismo rappresenta un passo importante per rafforzare il protagonismo giovanile in un’area montana che guarda con fiducia al futuro, senza dimenticare le proprie radici.”



Per contatti e aggiornamenti sulle varie attività della Consulta Giovanile della Valle Maira: - consultadimacra@gmail.com

- Instagram: @consulta_giovanile_valle_maira