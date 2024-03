Infiltrazioni all'istituto "Baruffi" di Mondovì: chiusi per sicurezza aula insegnanti e servizi igienici

Sono stati chiusi, in via precauzionale, l'aula insegnanti e i servizi igienici dell'istituto "Baruffi" di Mondovì, a causa di alcune infiltrazioni d'acqua.

Alcune criticità erano già state attenzionate in precedenza e riguardano anche il parcheggio coperto di fronte all'ingresso.

La Provincia, non appena le condizioni meteo lo consentiranno, effettuerà un sopralluogo e interverrà per 'tamponare' la situazione, verificando anche lo stato del tetto e delle coperture.

Non sono previsti interventi più massicci in quanto, come è noto, l'edificio verrà abbattuto e la scuola trasferita nella nuova sede di via della Polveriera (leggi qui).

Un intervento finanziato a valere sul PNRR che consentirà di avere un edificio che ospiterà fino a 400 studenti; mentre nella sede attuale verrà realizzata una nuova area verde, un parco con un camminamento pedonale e il mantenimento dell'accesso alla palestra scolastica.