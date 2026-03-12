Saluzzo: concessione gratuita del loculo di don Giacomo Soleri in virtù delle benemerenze acquisite in vita

Con una delibera il Comune di Saluzzo ha deciso di rinnovare gratuitamente la concessione del loculo ( nel quarto padiglione del cimitero) che ospita la salma di Giacomo Soleri, sacerdote, filosofo e docente, uomo di grande cultura. La decisione in virtù delle benemerenze acquisite in vita dal sacerdoteè stata approvata all’unanimità dalla giunta con l’obiettivo di preservarne la memoria.



Don Soleri, era nato nel 1910 nella borgata Pagliero di San Damiano Macra, fu ordinato sacerdote nel 1934 e successivamente si laureò in Filosofia e Teologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove fu allievo del filosofo Francesco Olgiati. Tra il 1945 e il 1954 insegnò alle magistrali di Saluzzo, l’istituto superiore che oggi porta il suo

nome, e in seguito entrò nella dirigenza scolastica fino alla morte, avvenuta nel 1963 all’ospedale cittadino nella data del suo 53esimo.



Tra le sue opere più note figurano Il problema metafisico del male (1952) e Inevitabilità e decisività del problema teologico (1957). In città gli sono dedicati anche una via e il Centro studi Don Soleri, che promuove attività culturali e borse di studio.



La decisione del Comune arriva dopo la rinuncia al rinnovo della concessione da parte dell’unica erede ancora in vita.

La concessione del rinnovo gratuito segue quelle riguardanti le sepolture di altri benemeriti cittadini, tra i quali il cavalier Amleto Bertoni.