"Non di solo lavoro": incontro pubblico nella Sala polivalente CDT

Giovedì 7 marzo, alle ore 17:30, presso la Sala Polivalente CDT (Largo Barale,1 Cuneo) il Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo di Cuneo, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Cuneo, propone un incontro durante il quale si approfondiranno le tematiche e le problematiche legate al lavoro nella società contemporanea, intitolato “Non di solo lavoro”.

Saranno ospiti dell’evento: Cristina Clerico, assessore alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di Cuneo, Stefano Musso, Professore Associato di Storia Contemporanea all’Università di Torino, Alessandro Parola, Dirigente Scolastico del Liceo Classico e Scientifico “Pellico-Peano” di Cuneo, Elisabetta Selleri, membro del Consiglio Direttivo del Cespec, e Francesco Totaro, Professore Ordinario di Filosofia Morale all’Università di Macerata.

Introdurrà e modererà l’incontro Pierluigi Garelli, direttore dell’ISRSC “Dante Livio Bianco”. L’ingresso è gratuito e sarà possibile, per gli insegnanti interessati, richiedere l’attestato di partecipazione valido come aggiornamento docenti. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Cuneo, del Liceo Classico e Scientifico “Pellico-Peano”, il Club per l’Unesco di Cuneo, il Lions Club di Cuneo e la libreria Stella Maris.