Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 febbraio, intorno alle 18 alle porte di Caraglio.

Il sinistro ha visto coinvolte due autovetture, che si sono tamponate in direzione Caraglio subito dopo l'ex discoteca Arena.

Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi ed un'ambulanza del 118. Non risultano persone ferite in modo grave.

Il traffico, intenso in quel momento data l'ora di punta, ha subito qualche rallentamento con alcune code.