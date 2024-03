Arcimboldo d’Oro premia a Napoli Giuseppe De Lucia

"Sono felicissimo di essere riuscito ad ottenere questo enorme riconoscimento, ma ancor più per aver ottenuto la massima valutazione, quella ricevuta dai grandissimi personaggi che hanno fatto la storia della pizza nel mondo, in mezzo alle grandi icone dell’arte bianca e di questo ne vado fierissimo e come sempre ne farò tesoro, per poter dimostrare alla gente la mia grande passione e voglia di fare, che non avrà mai fine" ci racconta Giuseppe De Lucia "... un grazie infinito a chi rende possibile tutto ciò, in primis alla mia famiglia, a mia moglie Angela, che ha dato vita a questo mio sogno, ed a mio figlio Filippo che seguendomi costantemente ha appreso tanto da me negli anni, essendo stato il mio primo allievo, ma oggi un punto di forza per la nostra azienda, un grazie infinito va anche a tutti quelli che mi seguono e che nel tempo mi sono stati vicino e ancora oggi danno fiducia al mio operato. E per tutti voi che non smetterò mai di dare il massimo e di crescere ogni giorno".