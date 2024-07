Il Club Silencio in San Francesco pronto a chiudere l'edizione 2024 di Cuneo Illuminata

“Luglio, col bene che ti voglio, vedrai non finirà” canta Riccardo Del Turco in una sua canzone. E invece, questo straordinario mese estivo in cui Cuneo Illuminata è stata protagonista in città, volge al termine, non prima di averci regalato ancora grandi emozioni.

Venerdì 26 luglio

Dalle 17 alle 22 arriva in largo Audiffredi “Natura e Benessere”, festival itinerante dell'arte e del benessere olistico, nato per offrire esperienze verso la sensibilizzazione della coscienza collettiva, all’insegna del benessere. Conferenze, esposizioni d'arte e aree esperienziali, a cura di Life Experience Event e Movimento Libere Discipline Bio Naturali, animeranno le giornate.



Alle 21.30 in piazza Galimberti lo spettacolo teatrale per l’81° anniversario del discorso di Galimberti, per ripercorrere la storia dell’Eroe della resistenza, dalla formazione personale scolastica fino alla sua morte nel 1944. A cura dell’Accademia Teatrale Giovanni Toselli.



Alle 23 un solo spettacolo di luci a tempo di musica in piazza Galimberti.

Sabato 27 luglio

Dalle 10 alle 22 torna in largo Audiffredi il festival “Natura e Benessere”, mentre alle 16 al Museo Diocesano S. Sebastiano il laboratorio “Ti stampo le montagne” per bambini dai 5 agli 11 anni. I partecipanti potranno scoprire la cianotipia (stampa solare), un antico procedimento di stampa fotografica. Grazie ad un’emulsione di sali di ferro, i fogli diventano sensibili alla luce del sole e permettono di imprimere come una fotografia i profili delle nostre quinte sceniche naturali. Alle 18.15, nello stesso luogo, la conferenza “Il cammino di Shikoku: un pellegrino in Giappone”, con la presentazione del filmato di Beppe Sala.



Dalle 19 alla mezzanotte, il complesso monumentale apre le sue porte al Club Silencio, per una serata tra arte, luci, musica, e divertimento. Per l’occasione sarà possibile visitare in orario straordinario la magnifica ex chiesa che ospiterà le opere della mostra “La grande Sete” dell’artista Luigi Stoisa, e il Museo Civico con la sua preziosa collezione che attraversa secoli di storia (+ 5,00 €). Nella piazza, ad attendere il pubblico, musica e proposte food & drink, ma anche giochi a tema ed esperienze in realtà virtuale in pieno stile Club Silencio.



Alle 22 e alle 22.30, gli spettacoli di luci a tempo di musica di Cuneo Illuminata in piazza Galimberti.

Domenica 28 luglio

Ultimo giorno del festival “Natura e Benessere”, dalle 10 alle 22 in largo Audiffredi.



Alle 16.30 una visita guidata della città con aperitivo finale (partenza da piazza Foro Boario) e alle 18, 19.30 e 21 le visite guidate di Cuneo Pop Up, un viaggio nella storia e nei luoghi più caratteristici della città, raccontati direttamente da chi ne ha fatto parte.



Alle 22 e alle 22.30 in piazza Galimberti gli ultimi spettacoli di luci di questa edizione!