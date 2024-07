Alla scoperta del vallone del Vallanta con il Parco del Monviso

Sabato 10 agosto il Parco del Monviso organizza “Il vallone del Vallanta e le sue meraviglie”, un’escursione accompagnata da una guida naturalistica della durata di una giornata intera con arrivo al rifugio Vallanta, nel territorio di Pontechianale.



La camminata è gratuita e ha difficoltà media, con dislivello positivo di 850m; la durata prevista è di circa 5 ore di cammino effettivo tra andata e ritorno. Il pranzo potrà essere consumato al sacco o in rifugio, su prenotazione. Il ritrovo è fissato alle ore 9 a Casteldelfino, nel parcheggio a lato della chiesa parrocchiale di Santa Margherita: da lì il gruppo si sposterà con il minor numero di automobili possibile al rifugio Alevè di Pontechianale, punto di partenza dell’escursione a piedi. Il rientro è previsto per le ore 16 circa.



In caso di meteo avverso l’organizzazione si riserva di annullare l’escursione, comunicandolo agli iscritti. Sono disponibili 20 posti ed è necessario prenotare dal sito www.parcomonviso.eu; per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Itur all’indirizzo di posta elettronica monviso@itur.it.



L’escursione, prevista inizialmente per sabato 15 giugno, era stata annullata per maltempo.



Il tracciato percorre tratti a mezza costa e nel fondovalle, lungo l’impetuoso corso del torrente Vallanta, alternando tratti pianeggianti a salite, attraverso i lembi più occidentali della cembreta dell’Alevè e radure, restando ai piedi dell’imponente e selvaggia parete Ovest del Monviso. Durante la salita si potrà ammirare il panorama che pian piano si apre sulla valle sottostante; nel corso del tratto finale dell’escursione non è raro avvistare stambecchi e camosci, intenti a brucare a poca distanza dal sentiero.