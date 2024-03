In Consiglio comunale a Moretta progetti per Villa Loreto, Agenform, sicurezza idrogeologica e piste ciclabili

Si è aperto con un minuto di silenzio, richiesto dal sindaco Gianni Gatti, il Consiglio comunale che si è svolto martedì sera, 27 febbraio 2024, a Moretta. Sindaco e amministrazione hanno voluto ricordare così la recente scomparsa dell’ex primo cittadino Sergio Banchio, scomparso a fine dicembre. La memoria di Banchio è stata completata da un breve ricordo letto dalla capogruppo di opposizione Elena Bollati.

Maxi intervento su Villa Loreto

Tra i primi punti all’ordine del giorno che la seduta consigliare ha affrontato, c’è stata la discussione di due variazioni al bilancio comunale. La prima riguarda un intervento di efficientamento energetico sull’immobile della casa di riposo “Villa Loreto”.

"Il Comune – spiegano il sindaco Gianni Gatti e l’assessore al Bilancio Emanuela Bussi – risulta aggiudicatario di un importante contributo regionale derivante da fondi Fesr (i fondi europei per lo sviluppo regionale) di 1,5 milioni di euro. Il progetto finanziato ammonta complessivamente a 2,1 milioni di euro, che consentiranno di intervenire sull’immobile per la sua coibentazione, la sostituzione degli infissi e un generale ammodernamento che consenta un significativo risparmio sul fronte del dispendio energetico".

Il Comune si assume l’impegno di un cofinanziamento di 641 mila euro, attraverso la stipula di un mutuo. Parte dell’importo potrà però essere recuperato attraverso i ribassi d’asta o le premialità del fondo Gse, per il risparmio energetico.

Si promuove la filiera del formaggio

Nella seconda variazione di bilancio, in cui sono inseriti anche contributi per il servizio di asilo nido e per il trasporto scolastico disabili per complessivi 40 mila euro derivanti da avanzo di amministrazione, un’importante voce deriva dai fondi ottenuti dal progetto europeo Alcotra per lo sviluppo della filiera legata al formaggio.

Si tratta del fondo destinato alla costruzione del nuovo caseificio della sede morettese dell’agenzia Agenform. Una parte dei fondi, quasi 60 mila euro per il triennio 2024-2026, andranno a sostenere attività di promozione.

A giugno Moretta ospiterà dunque un evento dedicato al lavoro realizzato da Agenform e alla trasformazione di latte e carne in formaggi e salumi, che sarà abbinato al raduno nazionale dei trattori e delle macchine agricole storiche.

Lavori in via Fornace

Un altro punto all’ordine del giorno ha riguardato il finanziamento di una nuova tranche di lavori per la messa in sicurezza idrogeologica del paese. Il Consiglio comunale ha approvato il progetto che riguarda la pulizia e la sistemazione del tratto di bealera che corre tra via Fornace e via Vigone, per prevenire esondazioni e allagamenti in caso di forti piogge. L’intervento, dell’importo complessivo di 420 mila euro, è finanziato con fondi Pnrr per 350 mila euro e con fondi propri derivanti da oneri di urbanizzazione per 70 mila euro.

Più parcheggi nell’area industriale

In chiusura di Consiglio è stata approvata la modifica non costituente variante al Piano regolatore, per la realizzazione di ulteriori spazi adibiti a parcheggio (40 posti auto) di fronte allo stabilimento “Rana”. L’area sarà realizzata ricavando spazi da quello che oggi è il campo da minigolf. Il tracciato del campo non sarà smantellato, ma ridisegnato.

L’ultimo punto affrontato in aula è stato infine quello inerente l’accordo di collaborazione istituzionale con i Comuni di Torre San Giorgio e Saluzzo per la partecipazione al bando regionale “Piemonte in bici” per la trasformazione dell’ex strada ferrata Moretta-Saluzzo nella nuova ciclovia Eurovelo8.

"Su mia iniziativa – conclude Gatti – avremo la possibilità di illustrare nel dettaglio il progetto anche in Regione. Martedì prossimo incontreremo dirigenti e amministrazione regionale, assieme ai progettisti della nostra ciclabile, per illustrare le potenzialità della nuova ciclovia".