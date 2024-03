Al via il cantiere per gli impianti sportivi di Roreto di Cherasco: un intervento da 650mila euro

Inizieranno a maggio, conclusa la stagione calcistica, i lavori di rifacimento del campo d’allenamento, all’interno degli impianti sportivi di via Malabaila a Roreto. L’intervento interesserà un terreno da gioco utilizzato, per partite e allenamenti, dalle squadre giovanili della Roretese 1975, e permetterà di sostituire il manto erboso con un sintetico.

Il progetto esecutivo dell’opera, realizzato dallo studio dell’architetto Paolo Pettene di Poirino, ha incassato il parere favorevole della Giunta comunale il 28 febbraio: 650mila euro l’importo dei lavori, finanziati da fondi comunali, per i quali la Centrale unica di committenza di Bra predisporrà la gara d’appalto.

Il passaggio è l’ultimo atto di un iter iniziato, nell’aprile del 2021, con l’affidamento di uno studio di fattibilità per la riqualificazione del terreno da gioco, adiacente al campo principale, e parte di un ampio complesso dotato anche di due superfici per il calcio a 5, una delle quali coperta da una tensostruttura. I lavori non si limiteranno al terreno da gioco: è prevista anche la sostituzione degli 8 proiettori a incandescenza sulle quattro torri-faro dell’impianto di illuminazione. I moderni sistemi a Led ridurranno i consumi di energia elettrica, con un notevole risparmio dei costi.

Il cantiere risolverà i problemi di tenuta dell’impianto - scarso drenaggio dell’acqua e avvallamenti nel terreno - causati dal tempo e dall’utilizzo intensivo. Il sintetico assicurerà anche una riduzione delle spese di gestione per le casse del Comune. Ultimati i lavori, infine, il terreno da gioco sarà omologato per partite di squadre dalle giovanili alla Terza categoria, in base ai parametri della Lega nazionale dilettanti.

I lavori procederanno per gradi: il primo passaggio sarà la rimozione delle recinzioni esterne e di porte e bandierine dal campo da gioco. Seguirà lo sbancamento dell’intera area, fino a una profondità di 50 centimetri, per consentire la costruzione dei condotti drenanti che dovranno raccogliere l’acqua piovana. Il nuovo fondo di gioco sarà realizzato su una massicciata di ghiaia, con granulometria via via più fine, fino a giungere a uno strato superficiale di sabbia, su cui verranno posati i rotoli di erba sintetica. Nuove reti para-palloni sulle testate, un sistema di irrigazione con 6 irroratori a scomparsa e il rifacimento dell’impianto elettrico completano il piano degli interventi.

"Gli impianti sportivi di Roreto sono, al contempo, un centro d’aggregazione e un laboratorio educativo, grazie alla presenza di associazioni sportive impegnate, ogni giorno, nella trasmissione dei valori del vivere civile." - spiega la Giunta comunale - "Queste ragioni ci hanno indotto a farci carico di interventi migliorativi per garantire il potenziamento di attività che hanno ricadute positive sulla comunità locale".