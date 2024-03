AVEC – Alleanza Verde e Civica presenta ad Alba “10 proposte per un futuro sostenibile”

Si è tenuta ieri sera, venerdì 1° marzo, la conferenza stampa indetta dall'associazione politica ambientalista AVEC – Alleanza Verde e Civica, sodalizio nato nel 2022 con solidi riferimenti ai verdi europei e che si propone di facilitare la transizione ecologica nel Paese.

L'incontro, tenutosi presso la sala UNESCO dell’Associazione Commercianti Albesi, è stato organizzato per presentare alla cittadinanza e in particolare consegnare nelle mani di alcuni candidati sindaci del territorio un decalogo di proposte a tema sostenibilità, green economy, transizione ecologica e giustizia sociale.

Prima del voto di giugno, AVEC si è messa in dialogo con le istituzioni locali per attribuire un ruolo di rilevanza alla crisi climatica nei programmi e nelle campagne elettorali. L’obiettivo di promuovere un modello di sviluppo sostenibile necessita infatti della collaborazione di una classe politica competente e responsabile, che può contare sul supporto di chi appartiene al movimento e mette a disposizione le proprie competenze. Ne va del futuro di tutti, secondo AVEC.

L'associazione gode della partecipazione di attivisti, esperti di sostenibilità, rappresentanti delle istituzioni, iscritti a liste civiche, imprenditori, cittadine e cittadini che condividono una visione per il futuro nella direzione della riscoperta di diritti fondamentali: aria pulita, cibo sano, una società giusta e inclusiva.

Tra i fondatori figura Edo Ronchi, parlamentare “verde” e ministro dell’ambiente dal 1996 al 2000, e l’albese Roberto Cavallo, in sala a fare gli onori di casa e presentare le dieci proposte.

Alcuni soci e membri del comitato promotore di AVEC sono cittadini e rappresentanti delle istituzioni dei territori di Alba, Langhe e Roero. Per questo intervengono nel presentare e commentare i primi punti del decalogo anche il giornalista Luis Cabasés, sindaco di Serralunga d’Alba dal 1999 al 2009; Claudio Battaglino, vicesindaco e assessore a turismo, promozione del territorio e ambiente del comune di Guarene; Marco Didier e Franco Aledda, rispettivamente assessore e sindaco del comune di Rodello dove è sorta la prima Comunità Energetica Rinnovabile e solidale; la viticultrice di La Morra Rosa Oberto e Renzo Brezza, collega dell’Azienda Agricola Brezza di Barolo; l’avvocato Fiona Bianco. Ad altri collaboratori assenti giunge l’omaggio di Roberto Cavallo, insieme con i ringraziamenti all’Associazione Commercianti Albesi che ospita la conferenza stampa e al responsabile marketing del territorio Marco Scuderi e il saluto a tutti gli amministratori presenti.

Ecco, in breve, le dieci proposte per un futuro sostenibile offerte ai territori di Alba, Langhe e Roero.

Acqua buona per tutti Da rifiuti a risorsa Energie pulite diffuse Prodotti di qualità delle nostre terre Difesa di un paesaggio unico Trasporti puliti Protezione civile Città per tutti sicure e a misura di nonni e bambini Edilizia ecologica Cittadini al centro

Il fil rouge trasversale a tutte le proposte è la richiesta di partecipazione collettiva, l’invito a fare comunità e affrontare con ottimismo e apertura al dialogo tutte le sfaccettature che emergono mettendo al centro dell’agenda politica le questioni ambientali. Soprattutto, Cavallo auspica di trasmettere il rifiuto delle polarizzazioni, “dei sì e dei no a prescindere”.

AVEC è un progetto politico e ha dialogato a livello nazionale con tutte le forze politiche che abbiano mostrato interesse nell’approfondire i temi ambientali. Sul nodo di Alba, tra le realtà più grandi chiamate al voto amministrativo di giugno, Cavallo annuncia la possibilità, nel giro di alcune settimane, di formare una lista civica, per la quale è ancora necessario finalizzare alcune candidature. “Dopo esserci confrontati con chi ha espresso ad Alba la volontà di candidarsi e con chi forse lo farà, abbiamo deciso – come AVEC – di sostenere Alberto Gatto”. Qualora l’entrata in partita di AVEC dovesse concretizzarsi, anche Roberto Cavallo sarà candidato nella lista civica.

La conferenza stampa si è chiusa con gli interventi di alcuni sindaci e candidati tra cui lo stesso Alberto Gatto, che ringrazia AVEC per la capacità che ha dimostrato nel radunare sindaci e amministratori locali, portati insieme a ragionare su tematiche ambientali complesse non come singoli attori, ma come territorio.