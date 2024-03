Sarà “Una Femmina” il dramma protagonista questa sera all’Iris di Dronero

Oltre alle due candidature ai David di Donatello 2022 come “Miglior regista esordiente” e “Miglior sceneggiatura adattata”, l’opera vanta la presentazione in anteprima internazionale nella sezione “Panorama” al Festival di Berlino 2022 nonché la vittoria alla 40^ edizione del “Festival di Annecy Cinema Italien”: tra i premi ricevuti quello per la miglior interpretazione per Lina Siciliano, nel ruolo della protagonista, che ha ricevuto anche il Nastro d’argento speciale come “Miglior attrice esordiente”.