A Bra si presenta il saggio" L'arcolaio delle fiabe " di Paolo Battistel

L’iniziativa a cura del Comune di Bra, della Biblioteca Civica “Giovanni Arpino” e della Consulta per le Pari Opportunità, viene realizzata nell’ambito delle manifestazioni “Eventi Marzo Donna” per omaggiare la figura femminile e sensibilizzare i cittadini verso un nuovo approccio culturale ed educativo nei confronti della donna.

In questo testo l’autore si concentra sulla figura della donna – nei suoi infiniti volti e funzioni – all’interno delle fiabe. Si viaggerà dalla dolce Rosaspina dal sonno incantato, verso principesse viziate, in fuga da un brutto ranocchio, fino a giungere a oscure dee e streghe come Baba-Jaga. Le fiabe ci incantano perché ritroviamo in esse i frammenti della nostra stessa anima, che prendono vita al suono magico delle parole “C’era una volta…”.