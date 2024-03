Musicultura: a Macerata i Lou Tapage vincono il premio del pubblico

I Lou Tapage, tra le prime sei proposte che si sono esibite nella serata inaugurale hanno conquistato il favore del folto pubblico presente al Lauro Rossi e di quello collegato alle dirette streaming dei social con i brani: “Militanza Danza” e “Ventinove”.

Il Sindaco di Macerata Sandro Parcaroli e il Presidente della Banca Macerata Ferdinando Cavallini hanno consegnato Il Premio del pubblico Targa Banca Macerata alla band di Cuneo, composta Sergio Pozzi (voce, chitarra acustica), Chiara Cesano (violino), Dario Littera (chitarra elettrica), Marco Barbero (cornamusa, flauto, mandolino), Nicolò Cavallo (basso) e Daniele Caraglio (batteria).

Tra le prime file in platea, in attento ascolto, la giuria di Musicultura capitanata dal Direttore Artistico del Festival Ezio Nannipieri e formata da Stefano Bonagura giornalista e produttore artistico di Musicultura, Marco Maestri compositore, Prof. Massimiliano Stramaglia dell’Università di Macerata, Prof. Daniele Tomassoni dell’Università di Camerino, la cantautrice Roberta Giallo, la regista cinematografica Giulia Grandinetti e le due giurie composte dagli studenti delle Università di Macerata e Camerino.

Dal 1990, “Musicultura” (già Premio Recanati) si è affermato come una delle rassegne musicali italiane più innovative. La peculiarità della formula, la prerogativa di attingere alla creatività della musica “popolare” senza confini di genere e senza criteri di esclusione che non siano quelli della qualità e della originalità, il dinamismo delle scelte hanno reso il Festival un polo di riferimento spettacolare verso cui si volge annualmente l’attenzione del pubblico e del circuito mediatico.

Al contempo, l’elevato profilo culturale della rassegna, anche per l’attenzione dedicata alla poesia e più in generale alla “parola”, ha alimentato nell’immaginario di una platea molto vasta l’idea del “Festival” come “contenitore culturale” credibile, ma non per questo accademico. Il rumore della festa danzante: questa è la traduzione dalla lingua occitana del nome del gruppo Lou Tapage.

La band arriva a Musicultura dalle Alpi piemontesi, sulla frontiera tra i porti liguri e le lande provenzali, con un folk-rock esplosivo nato dalla musica popolare e dai balli occitani che mescola la tradizione popolare con il cantautorato italo-francese. E’ del 2023 il loro settimo lavoro discografico Novecento.