A Bernezzo il film di Sandro Gastinelli “Darreire l’ourisount – Oltre l’orizzonte”

Massimo Dalmasso in un fotogramma del film a lui dedicato “Per Monti e per Piole”, che anticiperà la visione del film di Gastinelli

Alla C.A. della REDAZIONE

Grazie della diffusione

DARREIRE L’OURISOUNT RITORNA IN PROVINCIA

Bernezzo 7 marzo - ore 20.45 – Salone parrocchiale

Con omaggio a Massimo Dalmasso

Il film di Sandro Gastinelli “Darreire l’ourisount – Oltre l’orizzonte”, dedicato alla “straordinaria avventura della Escolo del Magistre Sergio Arneodo”, dopo un tour oltre regione, ritorna in provincia.

Giovedì prossimo 7 marzo sarà accolto presso la sala polivalente parrocchiale di Bernezzo. La serata è assai interessante, poiché oltre al titolo in cartellone, sarà presentata una breve monografia dedicata all’attore principale che in “Darreire l’ourisount” interpreta Sergio Arneodo. Sai tratta di Massimo Dalmasso, (noto come “Macio”), personaggio curioso e di grande attività culturale e sportiva. Ha fatto parte, infatti dell’associazionismo bernezzese, partecipando alle attività di sci alpinismo con la compagnia “Per monti e per piole”, contribuendo quale ottimo sciatore e non da meno, portatore di umanità e di grande generosità d’animo.

Dopo la proiezione, come di consueto, il cineforum, con alcuni testimoni della Escolo del Magistre Sergio Arneodo, la cui famiglia ha anche legami di origine bernezzesi ed amici di “Macio”.