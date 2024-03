A Savigliano un percorso formativo su “Nuove emergenze educative di minori e adolescenti nel campo della salute mentale”

Nella giornata di lunedì 4 marzo presso la sede Universitaria di Via Garibaldi, 6 a Savigliano, ha preso avvio un percorso formativo sulle “Nuove emergenze educative di minori e adolescenti nel campo della salute mentale” promosso dal Corso di Laurea in Educazione professionale, in collaborazione con professionisti delle ASL CN1, ASL CN2, ASL TO4 e ASL Città di Torino.

Il Presidente del C.d.L., prof. Paolo Bianchini, nella sua presentazione, ha sottolineato come siano sempre maggiormente richiesti, dai professionisti che si occupano di minori e adolescenti, strumenti di comprensione e gestione delle situazioni complesse di emergenza educativa di salute mentale, segnalate ai servizi. Per rispondere a questa necessità, il Corso di laurea, coordinato dalla dott.ssa Alessandra Testa, propone in collaborazione con professionisti che operano sul territorio piemontese, un ciclo di sei incontri come occasione per conoscersi, confrontarsi sulle buone pratiche già in uso e formare Educatori Professionali competenti in interventi educativi mirati.”

A questo primo appuntamento hanno partecipato i dott.ri Orazio Pirro e Franco Fioretto (rispettivamente Direttori di Dipartimento Materno-Infantile dell’ASL Città di Torino e dell’ASL CN1), la dott.ssa Elisa Colombi (Responsabile della Neuropsichiatria infantile ASL CN2), la dott.ssa Chiara Bosia (Dirigente medico NPI ASL CN2) e la dott.ssa Michela Bruzzone (Psicologa collaboratrice della NPI ASL CN2).

Un virtuoso esempio di collaborazione tra Enti al fine di fornire un servizio efficace ed efficiente all’utenza.