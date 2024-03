“Armonie Femminili" sabato 9 marzo a Bagnolo Piemonte

“Armonie femminili” è l’evento che la Pro Loco di Bagnolo Piemonte ha organizzato per celebrare la festa della donna sabato 9 febbraio alle 19,30 nella sala Poliba.

La serata aperta a tutti, donne e uomini, si aprirà con un apericena a base di insalata russa, antipasto piemontese, salumi e formaggi, pasta al sugo ed un dolce.

Si terranno alcuni emozionanti momenti di riflessione con le letture in prosa affidate Chiara e Silvia accompagnate dalle note del pianoforte di Fabrizio Fornero, Marco Boaglio al basso e alla batteria Chicco Piccato.

Con loro suonerà anche una ‘band di musicisti indipendenti’.

L’evento, che ha un costo di 18 euro, per i non tesserati, e 16 euro, per i tesserati, sarà aperto a tutti e le prenotazioni dovranno essere effettuate al numero 328-6979118.