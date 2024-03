La sfida di Antonio Lattarulo in nome della solidarietà: da Monticello d'Alba a Sanremo a piedi in tre giorni

Antonio Lattarulo (terzo da destra) con il gruppo in una sua uscita

Un uomo, 233 km e solo le sue gambe e la sua volontà per percorrerli in tre giorni. Questa la sfida di Antonio Lattarulo, 60 anni, manager per un Industria del settore Gomma-Plastica e appassionato di running: da Monticello d'Alba a Sanremo senza stop.

L’impresa è quella intrapresa a scopo benefico, perché oltre a una raccolta fondi, Antonio sfida i donatori: dovranno donare solo 28,50 euro diviso a metà tra le due associazioni che ha scelto di sostenere e se non riuscirà a raggiungere Sanremo sarà lui a devolvere quei soldi alle onlus scelte pagando 300 euro per la sua pettorina.

Oltre alle donazioni a Fondazione A.G.Ha.V Onlus di Bra e Associazione Sociale “L’AMORE è A.P.S E.T.S” di Imperia si può comprare una maglietta tecnica dell’iniziativa che contribuirà alla raccolta fondi. La corsa inizierà giovedì 11 aprile per terminare sabato 13 aprile nella nota località ligure. Nel frattempo, si potrà donare sulla Rete del Dono.

Fondazione A.G.Ha.V Onlus: sostiene persone diversamente abili che non hanno più il sostegno della famiglia, anziani soli e persone con particolari momenti di bisogno.

L’AMORE è A.P.S E.T.S si occupa di bambini e ragazzi diversamente abili e normodotati che condividono esperienze di gioco e sport finalizzate al divertimento, al confronto, allo scambio di valori.