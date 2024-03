8 Marzo, Coldiretti: "In Granda un'impresa agricola su quattro è guidata da donne"

L’agricoltura è il settore economico più rappresentato fra le aziende femminili, tanto che oggi a capo di un’impresa agricola su quattro (24,9%) in provincia di Cuneo c’è una donna.

È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo, sulla base dei dati 2023 elaborati dalla Camera di Commercio di Cuneo, in occasione dell’incontro del Coordinamento Donne Impresa a cui, in occasione dell’8 marzo, hanno partecipato anche le dirigenti provinciali.

In provincia di Cuneo – spiega la Coldiretti – sono circa 4.500 le imprese guidate da donne in agricoltura, comparto scelto da più di tre imprenditrici su dieci (30,7%).

“Negli anni noi imprenditrici abbiamo conquistato uno spazio sempre più importante e il quadro che ora emerge ci conferma quanto sia rilevante il nostro contributo all’agricoltura, in termini non soltanto numerici ma anche di innovazione, sostenibilità ambientale, valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici locali. Le sfide che oggi ci troviamo a fronteggiare sono molteplici e complesse ma siamo pronte a dare ancora una volta il nostro contributo per il futuro dell’agroalimentare cuneese” dichiara Monia Rullo, Responsabile provinciale di Coldiretti Donne Impresa.

“Anche con Donne Impresa – rimarca il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada – proseguiamo il fitto calendario di incontri sul territorio provinciale per dialogare con le imprese, discutere delle criticità più pressanti che interessano le singole filiere e confrontarci sulle prossime battaglie da combattere. Le nostre imprenditrici e i nostri imprenditori, anche alla luce del contesto attuale, vogliono essere protagonisti attivi di un processo di cambiamento che, oltre a riflettere sui problemi, possa mettere in campo proposte partecipate e concrete, capaci di sviluppare risposte strutturali per l’intero comparto”.