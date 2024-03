Roccavione, degrado in zona vicolo Trucchetto: la lettera di alcuni residenti

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di alcuni residenti di Roccavione.



Egregio Direttore,

siamo un gruppo di residenti nel comune di Roccavione particolarmente sensibili ai temi del decoro pubblico e abbiamo segnalato più volte al Comune - sia verbalmente che per iscrritto - la situazione di degrado urbano nel centro del paese, in particolare nelle zone limitrofe a vicolo Trucchetto.



Con la presente intendiamo ribadire quanto già evidenziato, confidando in un rapido e risolutivo intervento dell'istituzione comunale. In particolare desideriamo porre al centro dell'attenzione: le condizioni di precaria igiene e decoro pubblico delle vie e delle facciate degli immobili incluse nell'area segnalata, l'incuria e il degrado generale (conseguenti all'abbandono di numerosi stabili e alloggi), che generano il proliferare di nidi di volatili e l'occupazione dell'area da parte di animali selvatici e topi, la continua moria di piccioni e di altri volatili, le cui carcasse non vengono rimosse ma lasciate in putrefazione sulla strada pubblica, lo spargimento di immondizia e di scarti alimentari sulla via e nei vicoli attigui senza alcun intervento tempestivo di rimozione, il proliferare di ratti (problema già accennato sopra) che, attratti dalla presenza di scarti alimentari, scorrazzano giorno e notte e non soltanto diventano veicolo di malattie e infezioni, ma anche rendono invivibile lo spazio ai residenti, oltre a scoraggiare naturalmente ogni possibile accesso turistico e non, e la presenza di escrementi di cani e altri animali, di macchie di urina rinvenibili in più zone della pubblica via, con conseguenti odori estremamente sgradevoli che rendono difficile il transito pedonale.



Aggiungiamo a questi scenari critici anche la scorretta conduzione di animali da compagnia da parte di proprietari che li lasciano incustoditi o senza guinzaglio, violando le norme vigenti che riguardano la gestione di tali animali.



Chiediamo all'amministrazione comunale un intervento finalizzato a rimuovere le criticità segnalate, così da rendere la vita dei residenti più dignitosa possibile sotto l'aspetto dell'igiene e del decoro locale. Auspichiamo inoltre che i proprietari degli immobili in stato di abbandono siano responsabilizzati (da parte del Comune) all'osservanza delle più comuni disposizioni di igiene pubblica. Ci rivolgiamo, infine, all'unità locale di polizia Municipale affinchè siano attuati tempestivamente i dovuti interventi utili al rispetto delle regole sul decoro urbano, sull'abbandono dei rifiuti e sulla gestione degli animali domestici e da passeggio, con ogni deterrente possibile volto al rispetto delle norme del vivere civile.