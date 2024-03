Al Luna park di Cuneo giostre aperte e merenda per gli ospiti dei centri diurni

Domenica 10 marzo le giostre lasceranno piazza Galimberti, per spostarsi a Bra.

Arrivate a fine gennaio, quest'anno, come da tradizione, il loro arrivo ha portato neve e maltempo, facendo perdere almeno un 30% di giornate di apertura. Sono le stesse famiglie di sempre, ormai da decenni, ad allestire il luna park in città, sempre per il periodo di Carnevale. I Picci, i Graffi, i Rainero, i Saettone e gli Spinello. Molti di loro sono alla quinta generazione di giostrai.

Anche quest'anno, come da tempo, hanno aperto per i ragazzi dei Centri diurni e delle strutture che accolgono le persone diversamente abili del Comune di Cuneo. Per regalare loro una mattinata diversa, tra divertimento ed emozioni. Non solo le giostre, ma anche la merenda finale.

Un appuntamento consolidato, un momento di divertimento e di inclusione sociale.

"Noi siamo ospiti delle città in cui arriviamo. La prima regola è l'educazione e il rispetto verso chi ci accoglie. E ci piace restituire, anche con queste iniziative. Lo facciamo da anni e lo facciamo in ogni posto in cui andiamo", commentano mentre preparano la merenda ai tanti ragazzi che salgono e scendono dal Brucomela, dagli aerei e dalle altre giostre aperte solo per loro, in una mattinata di sole e cielo azzurro.