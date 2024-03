Nuova allerta gialla sulle vallate cuneesi, dove le valanghe potranno interessare la viabilità

Domani allerta gialla per valanghe sui settori alpini settentrionali e meridionali, in particolare sulle valli Stura, Maira. Varaita e Tanaro, in particolare per il pericolo valanghe, che potrebbero interessare la viabilità locale.

Una prima fase perturbata vede precipitazioni diffuse fino alle prime ore di domani; successivamente è atteso un temporaneo miglioramento a partire dalle vallate sudoccidentali, con precipitazioni estese dal tardo pomeriggio di domani ed almeno fino a metà giornata di domenica.

Sta già nevicando sopra i 900 metri di quota. Nella giornata di domani sono attese precipitazioni moderate, che potranno essere forti, invece, nella giornata di domenica.