Trovato senza vita Ebrahim Abdel Aal, 25enne scomparso da una settimana

Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca di Ebrahim Abdel Aal, 25enne di origine egiziana residente a Borgo San Dalmazzo, scomparso nella serata di venerdì 1° marzo scorso: il suo corpo senza vita è stato ritrovato oggi (venerdì 8 marzo) nei pressi del torrente Vermenagna - tra la strada e il fiume - tra Vernante e Limone (nei pressi di località Mezzavia).



Il nostro giornale – contattato dalla famiglia - aveva dato conto della scomparsa e delle ricerche del ragazzo domenica 3 marzo. Prima di scomparire nel nulla Ebrahim si era spostato in treno verso Cuneo e telefonato alla sorella: una richiesta d’aiuto fatta con il fiato corto, poi nessun altro segno di vita.



Il recupero della salma - la cui posizione è stata segnalata da un passante alle forze di emergenza - è stata effettuata dai vigili del fuoco provinciali e dai carabinieri di Borgo.

Il corpo è stato composto all’obitorio del cimitero di Cuneo, dove si sta tenendo proprio in queste ore l'esame del medico legale: secondo quanto reso pubblico dalle forze dell'ordine coinvolte il corpo presenterebbe segni di graffi e ferite che però, allo stato attuale delle cose - e con le condizioni climatiche che hanno caratterizzato gli ultimi giorni - non chiariscono nulla rispetto le cause della morte del ragazzo. Tutte le ipotesi sono aperte e al vaglio.