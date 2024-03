“La Torre e il Paesaggio dell’Alta Langa”: al via il primo incontro del progetto educativo "nessuno resti indietro"

Domenica 17 marzo ad Albaretto della Torre i nuovi spazi del Micro Museo sensoriale in Torre (mMuSet) saranno il punto di partenza dell’attività “La Torre e il Paesaggio dell’Alta Langa”, un doppio appuntamento per docenti e per le altre figure educanti (al mattino) e per le famiglie con bambini (al pomeriggio).

Si tratta del primo Educational day previsto nell’ambito del progetto Nessuno resti indietro e concerne la tematica “Storia, archeologia e architettura di pietra”. L’attività è a cura dell’associazione Ambiente & Cultura – Alba Sotterranea in collaborazione con Love Langhe Tour.

QUANDO E DOVE

Il ritrovo è davanti alla torre di Albaretto della Torre (Via Castello, 8, Albaretto della Torre).

La giornata sarà così strutturata.

La mattina è dedicata alla formazione ai docenti, agli educatori e in genere a tutte le figure educanti adulte della Comunità:

dalle 10.30 alle 11.30 salita sulla torre medievale e visita guidata al nuovissimo mMuSet – Micro Museo Sensoriale in Torre.

alle 11.30 alle 12.30 breve approfondimento sull’architettura in pietra tenuto nella chiesa sconsacrata dell’Immacolata Concezione con piccola passeggiata finale nelle vie del paese.

Il pomeriggio è dedicato alle famiglie con bambini con giochi e attività ludicodidattiche:

dalle 15.00 alle 16.00 salita sulla torre medievale e visita guidata al nuovissimo mMuSet – Micro Museo Sensoriale in Torre.

dalle 16.00 alle 17.00 le famiglie si sfidano con il grande gioco del “Memory dell’Alta Langa” presso il punto panoramico (in caso di maltempo verrà svolto nella chiesa sconsacrata dell’Immacolata Concezione).

PRENOTAZIONI.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente (numero massimo per ogni turno di visita: 16 partecipanti).

IL PROGETTO

Nessuno Resti Indietro è un progetto che coordina figure impegnate nell’area dell’Alta Langa per formare una Comunità Educante. L’obiettivo è consentire ai bambini di riscoprire e riappropriarsi del proprio territorio. Questa iniziativa mira a promuovere una crescita culturale e sociale condivisa tra figure educanti, genitori e bambini.

Il progetto vede la partecipazione attiva di diverse enti e associazioni, tra cui il Cinema Vekkio di Corneliano (nelle vesti di capofila), insieme a diversi partner tra cui Ambiente & Cultura – Alba Sotterranea, Istituto scolastico di Bossolasco-Murazzano, l’Istituto scolastico di Cortemilia-Saliceto, Unione Montana Alta Langa, Consorzio Socio Assistenziale, ASL CN2 – SERD, Associazione Don Verri APS, Cooperativa Operatori Sociali COS, e l’Associazione culturale Sphaeristeryum.

La collaborazione di queste organizzazioni contribuirà a creare un ambiente educativo sinergico, promuovendo una visione condivisa del territorio e favorendo la crescita dei giovani attraverso la cultura e la socializzazione.