Mondovì Piazza: c'è l'ok della Soprintendenza per via Marchese d'Ormea, a fine marzo un incontro con i cittadini sulla viabilità

Una situazione complicata quella della viabilità del rione di Mondovì Piazza che, soprattutto a chi non risiede nel rione, appare a tratti ostica da interpretare fra divieti, zone a traffico limitato, area pedonale urbana e chiusure dovute a lavori.

Una situazione che in parte dovrebbe risolversi con la riapertura di via Marchese d'Ormea, chiusa al traffico veicolare dallo scorso marzo in via precauzionale, a causa di un cedimento nei bastioni, provocato da infiltrazioni d'acqua e liquami, nel tratto che va dalla fine di vicolo Pizzo fino a vicolo Vivalda.

Una scelta ponderata quella della chiusura perché il maltempo ha poi causato una depressione sull'asfalto, proprio in corrispondenza del cedimento che era stato attenzionato.

Un 'fulmine a ciel sereno' perché i bastioni in fregio a via Marchese d’Ormea sono da anni oggetto di interventi e attenzioni da parte dell’Amministrazione comunale, impegnata in una difficile ma doverosa opera di salvaguardia e mantenimento architettonico. Un intervento effettuato in tre diversi lotti: il primo tra vicolo Vivalda e via Carassone, riaperta nel 2021 (leggi qui), un secondo in corrispondenza della cabina Enel (leggi qui), e l'ultimo relativo ai bastioni in fondo a vicolo Pizzo, a lato del tunnel della Quinta Armata.

Ora, a un anno di distanza dalla chiusura, l'amministrazione ha ricevuto l'ok della Soprintendenza e la Giunta potrà procedere con l'approvazione del progetto esecutivo che consentirà l'intervento di messa in sicurezza e la riapertura della strada.

La momentanea chiusura di via Marchese d'Ormea è particolarmente sentita dai residenti perché garantisce il transito diretto da Piazza a Carassone, anche nelle ore scolastiche nelle quali via Vico non è percorribile per il passaggio degli studenti e la sera, quando piazza Maggiore non è transitabile per l'Area Pedonale Urbana.

Al momento l'alternativa, per non scendere dalla collina e attraversare Breo, è l'utilizzo di strada del Beccone che, per conformazione e scarsa visibilità, difficilmente può sopportare un aumento di traffico.