"Operazione Madonnina", Mondovì pensa a come riorganizzare la viabilità

Come verrà gestita, però, la viabilità del rione Piazza per l'accesso al nuovo complesso residenziale?

"Il progetto per la riqualificazione della Madonnina non prevede aumenti di volumetria" - ha spiegato il sindaco Paolo Adriano - "il corpo di fabbrica resterà quello. Riguardo alla connotazione sociale del progetto, è necessario chiarire: lo scopo è quello di incentivare determinate categorie, come giovani coppie che non possono accedere con facilità a mutui, di poter accedere a contratti di locazione, con canoni calmierati e formula di riscatto dopo 5 anni.

Il nodo della viabilità è particolarmente importante. La proprietà negli scorsi giorni ha già effettuato un sopralluogo e si coordinerà poi con gli uffici comunali. Al momento si valuta l'ipotesi di sviluppare un percorso che da via Vasco prosegua sotto il cavalcavia della funicolare, che si immetta sulla strada del 'Baruffi' e successivamente in via Tortora".