Il 24 marzo torna a Neive il mercatino nel Borgo

Il 24 marzo si rivedrà a Neive il mercatino nel Borgo storico con piccoli artigiani, hobbisti e prodotti locali: un'occasione per apprezzare la creatività e l'impegno di piccole realtà del territorio in luoghi molto suggestivi. L'appuntamento è dalle 10 alle 18 in piazza Italia, piazza Cocito, giardini di San Michele.