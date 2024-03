Oltre mille richiedenti all'open day per il passaporto. Dalla Questura: "Massima attenzione è stata posta alle fasce deboli"

La Questura dà i numeri della preannunciata giornata di "open day" nelle tre sedi della provincia Granda.



Hanno aderito, per la sede di Cuneo 324 persone, per le sedi di Bra e Ceva, rispettivamente, 242 e 500 cittadini, per un totale di 1.066 richiedenti.

Nella sola giornata di oggi sono state acquisite 400 richieste.



"Per le rimanenti istanze - scrive in una nota la Questura - come già preventivato in sede di organizzazione dell’evento, sono stati dati, sin dalle prime ore del mattino, appuntamenti scadenzati nei prossimi giorni, onde evitare una inutile attesa."





Molti dei fruitori interpellati questa mattina da Targatocn.it durante l'open day di Cuneo lamentavano il criterio di precedenza.

Sulla questione la Questura conferma come sia stata posta particolare attenzione alle fasce deboli e a coloro che hanno rappresentato situazioni d’urgenza, nei cui confronti sono state acquisite le richieste.