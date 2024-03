Lutto a Envie per la morte di Adriano Pasquale Chialvo

Lutto a Envie per Adriano Pasquale Chialvo, 75 anni, morto ieri mattina, domenica 10 marzo dopo lunga malattia.

L’uomo era molto conosciuto e stimato nel paese della valle Po dove aveva lavorato come messo comunale e vigile urbano .

Era stato anche consigliere comunale e capogruppo di maggioranza con il sindaco Roberto Mellano che lo ricorda come: “Una persona disponibile verso tutti sempre pronto ad aiutare chi ne aveva bisogno. Adriano – afferma il primo cittadino – aveva un grande cuore ed era molto bravo, sia nel suo lavoro in Municipio, che come consigliere comunale dove si è sempre prodigato per il bene del nostro paese.

A nome dell’amministrazione comunale e degli impiegati del Municipio desidero manifestare il nostro cordoglio alla moglie Rosella Fraire, fino allo scorso anno cuoca nella mensa della nostra scuola dell’infanzia, ora in pensione, e alla figlia Isabella, assieme a tutti i parenti”.

Adriano Chialvo era stato alpino ed era iscritto al gruppo Ana di Envie, inoltre era volontario della protezione civile del paese.

“Era una persona che si dava molto da fare come volontario sia nel nostro gruppo alpini, che nella protezione civile dove era sempre in prima linea per i soccorsi. Era anche un donatore di sangue iscritto al Gasm” – ricorda Giacomino Sandrini capogruppo degli alpini di Envie.

Con la moglie Rosella e la figlia Isabella lascia i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, la suocera Bruna e i parenti tutti.

Il rosario sarà recitato stasera, lunedì 11 marzo alle 20,30, nella chiesa parrocchiale di San Marcellino di Envie dove domani, martedì 12 marzo, alle 10 avrà, luogo il funerale, con partenza alle 9,50 dalla ‘Residenza Buzzi’ di Envie.

La salma sarà tumulata nel cimitero della frazione Occa.

Le offerte raccolte in memoria di Adriano Chialvo saranno devolute alla ‘Residenza Buzzi’, al Gasm (gruppo donatori del sangue) e alla protezione civile di Envie.