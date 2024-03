L'associazione Territori incontra le scuole in vista della Giornata della Libertà di Stampa

Sono in corso gli incontri organizzati dall'associazione culturale Territori nelle scuole superiori di Cuneo: lezioni di giornalismo in preparazione della Giornata della Libertà di Stampa che si celebra ogni anno il 3 maggio.

Questa mattina, lunedì 11 marzo, i ragazzi dell'ITC Bonelli si sono confrontati con Cristina Mazzariello, giornalista di Targato Cn e consigliera dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Erano presenti le classi IV A S.I.A. (Sistemi Informativi Aziendali) e la IV A A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing) accompagnate dai professori Elena Giuliano e Stefano Robaldo.

Venerdì 8 marzo l'incontro all'ITIS Mario Del Pozzo di Cuneo con le classi III A Log, III B Rob, IV B Rob e V B Rob con la direttrice di Targato Cn Barbara Pasqua e la giornalista Cristina Mazzariello. E, nei giorni precedenti, una lezione ai ragazzi che compongono la redazione del giornalino scolastico dell'Istituto Bianchi Virginio.

In occasione degli incontri è stata anche presentata la quinta edizione del concorso rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Cuneo “La parola all'immagine”. Un concorso pensato dall'associazione culturale Territori, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Piemonte e con il sostegno della Fondazione CRC e del Consiglio Regionale del Piemonte per promuovere una riflessione a scuola invitando gli studenti a rappresentare, attraverso una vignetta o un meme, la loro idea di libertà di stampa e libertà di opinione.

L’immagine è non solo narrazione e storytelling ma, spesso, il modo più immediato per fare denuncia sociale e politica. Negli ultimi anni sono stati attivati veri e propri canali di censura sul web e i social per contenere la diffusione di contenuti visivi poco graditi: immagini, grafiche, manifesti, meme e vignette satiriche.

Scopo del concorso è far comprendere agli studenti quanto siano importanti le immagini per raccontare il mondo o testimoniare un'ingiustizia e su come queste possano diventare un atto di accusa in grado di sollecitare un cambiamento.

Il 3 maggio, Giornata della libertà di stampa, presso il Cinema Monviso le classi delle scuole superiori di Cuneo potranno dialogare con volti noti del giornalismo italiano e verranno premiate le classi vincitrici del concorso.

La sera, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC, è previsto un incontro speciale, aperto alla cittadinanza, con vari protagonisti del mondo del giornalismo.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a direzione@associazioneterritori.it