Lurisia, tetto di una casa in fiamme. Non vi sarebbero persone coinvolte

Incendio al tetto di un'abitazione privata a Lurisia, in via delle Terme nel Comune di Roccaforte di Mondovì. Questa mattina sono usciti alle 10.05 la prima squadra di Mondovì, il mezzo con autoscala da Cuneo e la botte dei volontari di Dogliani per domare le fiamme.

Non risulterebbero persone coinvolte ed è stato il proprietario a lanciare l'allarme.

Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e ci vorranno un paio di ore per concludere l'intervento. Restano ancora da definire le cause dell'incendio e sul posto è giunta anche l'autovettura con il funzionario per le verifiche del caso.