Scontro tra due auto nei pressi di Bene Vagienna all'intersezione della SP 191 con la SP 237

Un incidente tra due vetture si è verificato nei pressi del crocevia tra i territori di Bene Vagienna, Magliano e Carrù, all'intersezione della Strada Provinciale 191 con la strada Provinciale 237.

Non si conosce ancora l'esatta dinamica dei fatti. Presumibilmente, una Ford Focus che procedeva sulla 191 in direzione est , è stata centrato sul lato destro da un secondo veicolo, che percorreva la 237 in direzione nord, verosimilmente per una mancata precedenza.

Non si tratta del primo incidente occorso negli ultimi tempi nell'incrocio in questione, in quanto la relativa inclinazione dei piani stradali e il contesto, che oggettivamente non frappone ostacoli o elementi di dissuasione dalle alte velocitá, hanno concorso ad una serie di episodi anche recenti, per fortuna con soli danni alle vetture coinvolte.