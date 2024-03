"Essere genitori oggi", tre incontri aperti a tutti a Neive

Il Centro Famiglie del Consorzio socio assistenziale Alba Langhe e Roero in collaborazione con il comune di Neive, l'Istituto comprensivo Beppe Fenoglio e l'Unità pastorale di Neive, in seguito ad un questionario rivolto alle famiglie sulle tematiche della genitorialità, ha organizzato tre incontri che affronteranno le tematiche maggiormente segnalate.

Gli incontri saranno moderati da APS Apneia - Salute per la Comunità, associazione specializzata nel confronto per le famiglie che vogliono intraprendere un percorso di conoscenza e di lavoro sulle proprie risorse, in particolare nelle fasi critiche dal punto di vista evolutivo.