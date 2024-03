Lo Spiderman Mattia Villardita ospite del Rotary Club Alba per l’iniziativa “Pronti ad agire, insieme possiamo”

Martedì 12 marzo, presso la Sala Convegni di Banca d’Alba (Via Cavour, 4- Alba CN), il Rotary Club di Alba ha avuto il piacere di avere ospite il Cav. Mattia Villardita, alias Spiderman. La moderatrice della serata è stata la giornalista Dott.ssa Daniela Scavino (La Stampa), che ha condotto l’intervista.

Le conferenze, gratuite e aperte a tutti, sono organizzate dal Rotary Club di Alba, con la collaborazione di Banca d’Alba, nell’ambito delle attività di approfondimento di tematiche professionali e di divulgazione culturale, di sensibilizzazione umanitaria secondo lo spirito di servizio che contraddistingue il Rotary Club.

L’incontro è stato seguito numeroso sia in presenza che in streaming sul canale ufficiale del Rotary Club Alba nella sezione Live https://www.youtube.com/@rotaryclubalba1763/streams dove si trova la registrazione per chi non avesse potuto partecipare.

Dopo i saluti dell’amministrazione comunale portati dall’assessora Elisa Boschiazzo, anche il Governatore del Rotary Distretto 2032 Remo Gattiglia è intervenuto per ringraziare l’illustre ospite della conferenza organizzata dal Presidente del Rotary Club Alba Paolo Fortuna e dalla Past President Piera Arata.

Mattia Villardita, trentuno anni, travestendosi da Spiderman, dedica il suo tempo a far sorridere i bambini dei reparti pediatrici, di Savona e di altri ospedali italiani.

Arrivato in tenuta da Uomo Ragno, il Cav. Mattia Villardita ha raccontato alla platea la sua esperienza estremamente toccante: dopo un’infanzia segnata dal dover continuamente entrare e uscire dagli ospedali a causa di diversi interventi, ha deciso in età adulta di dedicarsi ad aiutare i bambini che si trovavano nella sua stessa situazione. Per questo ha iniziato a lavorare a questo progetto con l’Ospedale Gaslini di Genova, per poi spostare la sua collaborazione anche con altri ospedali italiani. Spiderman, uno degli eroi Marvel più apprezzati a livello mondiale, gli permette di svolgere il compito di aiuto travalicando addirittura i limiti linguistici (diversi i suoi interventi negli ospedali di diverse parti del mondo, tra cui Giappone, Tanzania, Spagna).

Queste visite sono di conforto ai bambini ma sono di aiuto anche alle famiglie, che possono vedere i propri figli o nipoti sorridere e divertirsi in ospedale.

Mattia svolge la sua attività di volontariato a trecentosessanta gradi: durante il Lockdown, non potendo entrare negli ospedali, ha svolto la sua attività in “smartworking”, facendo videochiamate ai bambini ricoverati in modo assiduo, arrivando a realizzare più di 1.500 “visite”. Per tale ragione, nel 2020 è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana “per l’altruismo e le fantasiose iniziative con cui contribuisce ad alleviare le sofferenze dei più giovani pazienti ospedalieri”, secondo le parole del Presidente Sergio Mattarella.

L’incontro è stato emozionante e ha coinvolto molto le persone presenti. Grazie al contributo della libreria “San Paolo” di Alba, gli spettatori hanno potuto acquistare anche una copia del libro di Villardita “Io e Spider-man. Storia vera di un supereroe normale” (Salani, 2022) e farselo autografare. Il libro è andato sold-out dopo pochi minuti.