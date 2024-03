Due mesi di eventi in attesa della carovana rosa: a Fossano tutti aspettano il Giro [FOTO E VIDEO]

Presentato nella chiesa fossanese del Gonfalone, il programma di avvicinamento alla terza tappa del Giro d'Italia 2024, Novara-Fossano.



A presentare le iniziative fossanesi il costituente comitato di tappa coordinato dal sindaco Dario Tallone e dal presidente Gian Franco Riorda.

Il primo cittadino ha ricordato il doppio evento del 6 maggio, che vedrà il Giro e la Patronale di San Giovenale intrecciarsi un una grande festa fossanese a cui prenderanno parte una grande schiera di volontari.



Garzelli ospite d'onore

Ospite d'onore della conferenza l'ex campione, dirigente sportivo e telecronista Stefano Garzelli, che ha fatto tappa a Fossano in attesa della Milano-Sanremo in programma domani. "È bellissimo - ha confermato Garzelli - vedere come la comunità si avvicina alla presenza della carovana rosa, con i più giovani e i più maturi che, nella festa del Giro, ricordano i tempi d'oro di Coppi e Bartali. Le riprese della tappa, trasmesse in decine di paesi nel mondo, rendono internazionali le bellezze naturali, architettoniche e culturali del territorio: è una occasione unica per la promozione".

Garzelli ha poi raccontato come la partecipazione da atleta e quella da esperto opinionista siano profondamente diverse: l'emozione di correre una corsa così importante e grande, ma la precisa e rigida logistica del Giro spesso "non ti consente nemmeno di renderti conto di dove ti trovi. Come commentatore delle tappe puoi invece apprezzare il territorio e le sue peculiarità!".

Stefano Garzelli, che di Giri ne ha corsi diciassette, ha poi ricordato la sua vittoria del 2002 nella tappa Fossano - Limone Piemonte.

"È incredibile come una macchina oliata come quella della corsa in rosa faccia muovere più di quattromila persone al giorno da un posto all'altro, non senza difficoltà, ma con una precisione maturata in tanto tempo".



Cosa succederà a Fossano prima del Giro





Il programma prevede due mesi di eventi correlati alla tappa del 6 maggio.

Gian Franco Riorda, presidente della Fondazione Fossano Musica e del nascente Comitato di tappa ha parlato del concerto "Note in Rosa" di giovedì 4 aprile alle 21 al Cinema Portici con l'orchestra composta da venti elementi che presenterà gli arrangiamenti delle più famose canzoni composte "per la bicicletta": da De Gregori a Jannacci agli Stadio.La serata si svolgerà alla presenza del campione Gianni Bugno e di Paolo Viberti, penna storica del ciclismo.

Venerdì 12 aprile in sala rossa del Municipio l'amministrazione di Fossano consegnerà un premio a Urbano Cairo, patron di RCS, in città per una lezione con i ragazzi delle scuole. Il "Thriathlon dei Principi"

Sempre dal comitato, Marco Taricco, ha parlato della gara speciale di Triathlon che si svolgerà domenica 14 aprile a partire dalle ore 10. Il raduno per gli atleti sarà presso la piscina comunale, per poi proseguire con il ciclismo e la prova di corsa. Il nome dato alla competizione è "Thriathlon dei príncipi", in onore agli Acaja, ma anche "dei princípi", quelli di fair-play e di correttezza al base di ogni sport. Il Trofeo Fossano

L'associazione "Scorte Tecniche" lancerà invece al pomeriggio del 14 la prima edizione del "Trofeo di Fossano" dedicato agli allievi: tre giri di un percorso impegnativo che, partendo da via Salmour alle 14,30, toccherà Sant'Albano e Trinità per arrivare in via Roma. Arriva Nibali

Lunedì 15 aprile, il campione Vincenzo Nibali sarà ospite presso il Palazzetto dello sport, un appuntamento ideato per coinvolgere i ragazzi delle scuole medie cittadine, ma aperto al pubblico a ingresso libero

"Sarà la settimana delle scuole - come confermato dall'Assessore Rattalino - venerdì 19 aprile coinvolgeremo gli oltre milleduecento allievi fossanesi delle primarie in una pedalata insieme alle insegnanti, con la presenza straordinaria di Claudio Chiappucci. Da Piazza Diaz raggiungeremo in bici il villaggio sportivo". Evento in collaborazione con l'associazione Vola di Roberto Bima, che si occupa di antidoping per il Giro d'Italia.

Con l'occasione, come ricordato dal sindaco Tallone, si inaugurerà il nuovo corso del villaggio sportivo, dopo i lavori fatti dall'azienda Peraria.

"I tanti bambini delle scuole indosseranno tutti la maglietta rosa, offerta da Balocco." Ha ricordato il Sindaco, che ha invitato l'amministratrice Alessandra per un saluto, dove la manager ha spiegato l'ottica della partecipazione dell'azienda dolciaria che rappresenta: "il ciclismo educa allo sport e al sacrificio. La nostra azienda è ben lieta di offrire ai bimbi di Fossano maglietta e merenda."



Anticipata la "Camminata del sorriso"

Proseguendo con al programmazione, domenica 21 aprile alle 10 verrà anticipata, allo scopo di poter rientrare nella programmazione "Rosa", la "Camminata del sorriso" organizzata dalla famiglia Caramatti del centro ippoterapico. L'arrivo della passeggiata sarà proprio presso il complesso per l'equitazione, con un momento di pranzo conviviale. Il 28 aprile la "Fossano in bici"

Non mancherà, nel novero degli eventi collaterali, la "Fossano in bici", pedalata non competitiva che raccoglie fondi per il centro oncologico di Candiolo, manifestazione giunta alla quarantunesima edizione. Appuntamento per il 28 aprile dalle 9,15

In piazza Castello per intraprendere un itinerario che, passando nei pressi all'azienda Balocco, proseguirà alla volta di Genola.



La Notte in rosa

La parola è poi passata a Giancarlo Fruttero di Ascom , che ha spiegato come i titolari dei negozi aderenti all'associazione si siano dato disponibili per una caratteristica Notte in Rosa, con gli aperitivi in centro, musica e festa, circondati dalla vetrine tematiche che faranno bella mostra di sé dal 20 aprile fino al giorno dell'arrivo del Giro.

Enrico Serafini, presidente della filarmonica cittadina "Arrigo Boito" ha annunciato la presenza dei musici presso il traguardo di tappa "ad allietare il pubblico in attesa dell'arrivo dei campioni." San Giovenale insieme al Giro

Il sindaco Dario Tallone è tornato sull'argomento "San Giovenale" sottolineando che la concomitanza di due così importanti eventi deve il proprio pieno e sicuro svolgimento grazie al grande lavoro degli uffici comunali, delle forze dell'ordine e dei volontari:



"A differenza di quanto ipotizzato, il tradizionale luna park cittadino rimarrà in piazza Diaz. Mi è d'obbligo ringraziare il Comando dei Carabinieri e quello della Polizia Locale per tutto il lavoro! Impegno, il loro, che inizierà già tra pochi giorni, con il Motoraduno di primavera e la fiera zootecnica in piazza Foro Boario".

All'assessore Rattalino l'occasione per ricordare che, oltre alla locale filarmonica: "sul traguardo ci saranno le ragazze del twirling di Carrù e gli sbandieratori della Città di Fossano."



Eventi anche dopo il Giro



Ma gli eventi non finiranno con la tappa. In quanto per sabato 11 e domenica 12 maggio è prevista una edizione di Expoflora "in Rosa" e, sempre per domenica 12, una gara di Gravel Bike, una disciplina relativamente recente che sta prendendo piede, e nasce dal mix di ciclismo da strada con al Mountain bike.

Il sindaco a questo punto ha ricordato i tantissimi sponsor, capitanati da Cassa di Risparmio di Fossano, dalla sua Fondazione, la Cassa di Risparmio di Torino e la Regione Piemonte, presente con Alberto Cirio, Luigi Icardi e i consiglieri Paolo Bongiovanni, Matteo Gagliasso e Paolo Demarchi.

"Non basta la disponibilità economica - ha detto Gianfranco Mondino della CRF - ma è necessario, come succede, che si lavori tutti insieme, e che ci sia uno stuolo di volontari cosi numeroso!! La Cassa e la Fondazione da sempre sostengono gli eventi cittadini, così come le quattro occasioni in cui il Giro d'Italia è approdato in città".

Gli interventi sono proseguiti con i ringraziamenti di Rocco Pulitanò di ATL, che ha parlato delle grandi eccellenza della Granda, promosse dall'Azienda Turistica Locale del Cuneese. Per finire con i saluti di Sergio Trossarello, referente per la provincia di Cuneo della RCS Sport, azienda nata da Gazzetta dello Sport nel 1988 e specializzata nella organizzazione di eventi sportivi, che ha speso tutto il suo impegno affinché le tappe ospitate negli ultimi anni dalla provincia di Cuneo trovassero compimento, compresa quela di Fossano 2024.

Cirio: "Dal Tour alla Vuelta"

All'evento di oggi ha partecipato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio il cui intervento ha suscitato un particolare "brivido" tra i presenti.

"Nel 2025, con ogni probabilità, nella nostra regione si parlerà spagnolo - ha affermato Cirio - per scaramanzia non fornisco i dettagli, ma mi fa piacere poter dire che le trattative con gli amici della 'Vuelta' sono in fase più che avanzata, perché la corsa iberica abbia almeno una tappa sul nostro territorio regionale!".

Il presidente del Piemonte ha poi sottolineato come la promozione funzioni solamente se non procede a spot, ma "vede gli attori territoriali nella costruzione di una continuità che crea affezione e curiosità. Anche per questo, dopo il Giro, a luglio il Piemonte ospiterà il Tour de France, con la tappa Piacenza - Torino, sulla quale abbiamo lavorato assiduamente per creare un percorso davvero condiviso, con le province, da quella di Alessandria, a Asti, alla Granda."