Auto contro trattore sulla provinciale 10 fra Corneliano d'Alba e Sommariva Perno

Incidente stradale questa mattina, sabato 16 marzo, in località Migliero, fra Corneliano d'Alba e Sommariva Perno. Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro fra un'auto e un trattore sulla provinciale 10.

L'allarme è scattato poco dopo le 8.30. Sul posto l'emergenza sanitaria, i carabinieri e i vigili del fuoco volontari di Bra per le operazioni di messa in sicurezza.

La strada è rimasta chiusa al traffico per circa mezz'ora.

Due i feriti: un codice giallo e un verde, entrambi portati all'ospedale di Verduno