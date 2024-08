Lunedì 26 sarà una mattinata difficile sulla Cuneo-Ventimiglia: due treni soppressi per un convoglio eccezionale in Francia

Lunedì 26 agosto sarà un’altra giornata complicata per lavoratori frontalieri e semplici fruitori della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia. Nella mattinata, infatti, è previsto il passaggio di un convoglio con carico eccezionale in territorio francese, ragion per la quale sono previste alcune cancellazioni e limitazioni alle 4 coppie di treni giornalieri che uniscono Piemonte e Liguria di Ponente.

Nella fattispecie, si segnala che il treno 22952 in partenza da Ventimiglia alle 6:18 con arrivo previsto a Cuneo per le 9:19 sarà cancellato tra Fontan-Saorge e Tende. La corsa, dunque, effettuerà regolari fermate tra Ventimiglia e Fontan-Saorge, dove terminerà alle 7,07. Tra Tende e Cuneo circolerà invece il treno 94016 in partenza da Tende alle 8,06 con arrivo a Cuneo alle 9,19, medesimo orario del 22952)

Altra cancellazione riguarderà il treno 22955 che parte da Cuneo alle 6:41 con arrivo previsto a Ventimiglia alle 9:21 che sarà soppresso tra Tende e Fontan-Saorge. Nel caso specifico, il convoglio effettuerà fermate regolari tra il capoluogo della Granda e Tende dove terminerà la corsa alle 7,49.

Sarà però possibile usufruire del convoglio 94079 tra Fontan-Saorge e Ventimiglia, con partenza alle 8:29 ed arrivo a Ventimiglia alle 9:21, anche in questo caso il medesimo orario del 22955.

I due treni soppressi saranno entrambi autosostituiti nella tratta tra Tende e Fontan-Saorge.

I viaggiatori che desiderassero percorrere il tratto da Cuneo a Ventimiglia e viceversa, sono invitati dunque a ripiegare sugli altri treni della tratta, che circoleranno invece regolarmente. E che sono:

- 22953 Cuneo 08:41 – Ventimiglia 11:21

- 22956 Ventimiglia 10:39 – Cuneo 13:19

- 22959 Cuneo 14:41 - Ventimiglia 17:33

- 22898 Ventimiglia 16:20 - Cuneo 19:19

- 22957 Cuneo 17:15 - Ventimiglia 20:05

- 22964 Ventimiglia 18:49 - Cuneo 21:19

Nessun problema, invece, per i treni della tratta Fossano-Limone che circoleranno regolarmente, così come quelli in territorio francese tra Tende e Nice.

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito di Trenitalia, costantemente aggiornato.